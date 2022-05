E’ lui il segno zodiacale più fanatico e vanitoso di tutti

Gli astri ci rivelano quale segno zodiacale si aggiudica la fascia di segno più vanitoso e fanatico dello zodiaco.

Lo vedrai spesso davanti allo specchio, ama ammirarsi e decantare le sue qualità. E’ sempre orgoglioso di se stesso e il suo fan numero uno. Convinto di essere sempre il igliore brilla di luce propria.

Tra tutti i segni dello zodiaco, lui è quello che ama maggiormente stare sotto i riflettori, mettersi in mostra e ricevere apprezzamenti. Si prende molto cura del suo aspetto e si presenta sempre nella sua veste migliore. Il suo look è il riflesso della sua personalità: è strabiliante e non può certo passare inosservato.

Il Leone è il segno astrologico più vanitoso dello zodiaco

Segno di fuoco, ha un carattere esplosivo ed è molto passionale. Per gli astrologi è un segno superficiale e vanitoso oltre che molto intrigante.

Il Leone da molta importanza all’apparenza. Ama gli oggetti preziosi, eleganti e chic e in questo senso è molto materialista. Ama specchiarsi, farsi bello, e per questo si dice di lui che è un gran narcisista, è un segno considerato anche molto superficiale proprio per il fatto che sembra dare più valore all’apparenza che alla sostanza.

Il Leone è un segno che si mostra al mondo sempre perfetto e ben curato. Non importa di che colore sia il suo umore, le apparenze vanno preservate in ogni circostanza perché questa è un biglietto da visita che non serve solo a mostrare il suo grande ego ma anche a valorizzarlo, a difendere la sua reputazione di segno molto brillante. Le lodi sono il suo pane quotidiano, brama applausi, elogi e consensi. Il Leone passa ore davanti al suo specchio prima di uscire di casa e stai certo di trovare nel suo armadio diversi capi di pregio costosi, firmati e soprattutto di tendenza.

Profumo, abbigliamento, trucco e parrucco, niente viene lasciato al caso per un segno così attratto dai riflettori. Coraggioso come l’animale che rappresenta il suo segno, il Leone ama dimostrare tutto il suo valore accettando sfide e mettendosi in gioco, il successo che ottiene è meritato e lo deve ai grandi sacrifici che è disposto a fare in suo nome.

Trasuda autostima, posta continuamente selfie, si mostra forte e temerario, in realtà è anche segno molto sensibile anche se non lo da a vedere. Il Leone ti insegnerà che non si dovrebbe mai giudicare nessuno dall’apparenza, perchè anche le persone che sembrano futili e superficiali potrebbero stupire per la loro profondità di pensiero. L’abito non fa il monaco è un detto che non è mai stato più azzeccato nel suo caso.