Allarme pesticidi nelle fragole: cosa fare per non rimetterci la salute

Un’analisi svela quanto siano contaminate le fragole italiane: ecco come eliminare i pesticidi dalle fragole e cosa è necessario sapere.

Ebbene sì, quel cestino di fragole che hai appena comprato al supermercato potrebbe contenere sostanze dannose per te e per il tuo organismo.

Di certo non è una sorpresa che nell’industria del cibo si usino pesticidi o elementi chimici, diserbanti o composti che rendono le piante ed i frutti più forti, più colorati e più appetibili non solo alla bocca ma anche agli occhi.

Purtroppo, però, quando i diserbanti vengono usati sul cibo che mangiamo, finiamo per ingerirne i componenti chimici. Cosa puoi fare a riguardo?

Pesticidi sulle fragole: lo studio americano svela che sono uno dei cibi “peggiori”

Hai mai pensato a quanti elementi chimici, diserbanti e pesticidi mangi insieme alla frutta e alla verdura?

Uno studio americano ha prodotto una classifica dei cibi “peggiori” per quanto riguarda l’utilizzo di componenti dannosi per la salute.

Le fragole sono sul podio dei cibi più contaminati e da quasi sette anni si trovano nella parte alta di questa tremenda classifica.

Non pensare, però, che siano solo le fragole “americane” ad essere piene di conservanti e diserbanti. L’Italia, infatti, è al sesto posto della classifica mondiale dei paesi che utilizzano più prodotti chimici in agricoltura!

Questo vuol dire che tutta la frutta e la verdura che prendi al supermercato non è sempre “buona” come sembra.

Certo, ci sono dei limiti che, per legge, vengono applicati agli utilizzi dei prodotti chimici e che servono a rendere i cibi commestibili.

Le fragole in particolare, però, sono tra i frutti che hanno un più alto concentrato di sostanze chimiche. Spesso le mangiamo senza pulirle a fondo o in quantità talmente elevate (una… fragola, tira l’altra) che possono diventare dannose per il nostro organismo.

L’accumulo delle sostanze che si trovano nelle fragole può essere pericoloso soprattutto per i soggetti più deboli: bambini, anziani, donne incinta e i feti.

Come eliminare i pesticidi da frutta e verdura

Ma cosa possiamo fare per difenderci da questa problematica?

Innanzitutto, conoscere quali siano tutti gli errori da non commettere quando si comprano le fragole è fondamentale per avere un frutto che sia sempre buono e sano.

Poi, per trattare il problema dei pesticidi nelle fragole, una prima soluzione potrebbe essere quella di approcciarsi al mondo del biologico.

Attenzione, però: l’etichetta “biologico” non è sempre sinonimo di “pulito” o coltivato senza diserbanti. Molto più facile cercare di comprare frutta e verdura da rivenditori “fidati” (punti d’acquisto a chilometro zero, aziende agricole nelle vicinanze di casa).

Se questo non fosse possibile, anche perché i prodotti biologici spesso costano anche molto di più, ci sono alcune soluzioni “casalinghe“.

tenerle a mollo per quindici minuti le bicarbonato : invece di sciacquare semplicemente le fragole sotto l’acqua (per quanto abbondante non aiuta ad eliminare i pesticidi nelle fragole), provate con il bicarbonato!

Vi basterà immergere le fragole in una ciotola piena d’acqua, con un cucchiaio di bicarbonato, senza sfregarle.

: invece di sciacquare semplicemente le fragole sotto l’acqua (per quanto abbondante non aiuta ad eliminare i pesticidi nelle fragole), provate con il bicarbonato! Vi basterà immergere le fragole in una ciotola piena d’acqua, con un cucchiaio di bicarbonato, senza sfregarle. usare un bicchiere di vino rosso: potete usare anche un bicchiere di vino rosso, diluito con due di acqua per pulire i pesticidi nelle fragole.

Mischiate i due bicchieri d’acqua e quello di vino rosso in una bacinella, mettete le fragole al suo interno e lasciatele ammollo per dieci minuti.

In questa maniera avrete un prodotto sano, senza pesticidi e con il quale, ad esempio, potete preparare addirittura un’ottima insalata.

L’importante è difendersi dai pesticidi sulle fragole e questi due metodi possono aiutarvi a pulirle a fondo: altro che sciacquarle e basta!