Non c’è pace per Eva Henger: ecco cosa l’aspetta in Italia

Eva Henger sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo l’incidente, la showgirl è tornata in Italia dove dovrà continuare il suo percorso.

Eva Henger negli scorsi giorni è stata protagonista di un terribile incidente. L’ex opinionista di Barbara d’Urso si trovava in auto con suo marito Massimiliano Caroletti quando è stata travolta da un automobile che viaggiava contro mano.

Gli ospiti dell’altra vettura purtroppo non sono riusciti a sopravvivere all’incidente, mentre le condizioni di Eva e suo marito, nonostante critiche, sono buone e non sono in pericolo. Nelle scorse ore però il marito di lei, ai microfoni di Novella 2000, ha rotto il silenzio dopo l’incidente e ha rivelato che sua moglie è pronta a tornare a Roma ma non per un viaggio di piacere, ma per continuare il percorso iniziato in Ungheria.

Un momento difficile per Eva e che purtroppo per lei e per tutti i suoi cari non è ancora terminato in quanto nella capitale sarà costretta a continuare il tutto. Eva Henger dopo l’incidente non è in pericolo, ma la strada è tutta in salita.

Eva Henger ritorna in Italia: il messaggio del marito gela i fan

Eva Henger è ritornata in Italia dopo il terribile dramma vissuto in Ungheria ma il suo percorso di riabilitazione continua ancora. Suo marito Massimiliano Caroletti, recentemente intervistato dalla rivista diretta da Roberto Alessi, ha rivelato che sua moglie dovrà sottoporsi ad ulteriori operazioni nella capitale nostrana, ma nonostante ciò lei non ha alcuna voglia di arrendersi.

Eva è una donna forte ed è consapevole che una volta terminato questo percorso riuscirà a tornare quella di un tempo: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni“ ha dichiarato Caroletti durante il corso dell’intervista, rivelando al grande pubblico le condizioni di sua moglie dopo il terribile incidente che li ha visti protagonisti negli scorsi giorni. “Ma è conscia che dopo starà meglio“ ha subito precisato, rivelando che nonostante il percorso sia ancora molto duro dall’altra parte c’è una certa consapevolezza che tutto questo serve per il suo bene e per tornare a stare meglio come prima che quell’auto li travolse in quel giorno che non dimenticheranno mai.

“Eva è la mia vita“ ha poi continuato, sottolineando quanto sia forte il sentimento che li ha uniti, e che li unisce, durante il corso di questi anni di vita insieme dove hanno formato una bellissima famiglia. “Non la lascerò mai sola“ ha poi precisato, rimanendo sempre al fianco di sua moglie anche nei momenti più duri e difficili. “Starò con lei a Villa Parioli” ha poi concluso, indicando la struttura che la ospiterà durante il corso di questi giorni di riabilitazione.

Eva Henger ha subito un terribile incidente, ma tutti noi incrociamo le dita affinché le sue condizioni possano tornare ad essere quelle di un tempo.