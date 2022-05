Cicogna per la coppia del GF Vip, non ci sono più dubbi: scelto il nome

By

Cicogna per la famosa coppia del GF Vip. La famiglia si allargherà presto e i futuri genitori lo annunciano così: “Ecco come si chiamerà”.

Una coppia molto amata, ma anche molto discussa del GF Vip è pronta per allargare la famiglia. Desiderosi di diventare genitori, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip scatenano l’entusiasmo dei fan svelando di aver già scelto il nome sia qualora dovesse nascere un maschietto sia qualora dovesse arrivare una bambina.

Durante il Grande Fratello vip, la coppia ha fatto molto discutere per il tipo di rapporto sul quale hanno basato l’amore. Oggi, però, il reality è finito e i due innamorati sono pronti ad allargare davvero la famiglia.

Coppia del GF Vip allarga la famiglia: “Per avere un figlio lo faremo”

Belli, innamorati e con il sogno di diventare genitori, dopo aver vissuto la propria storia per mesi davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, ora sono pronti a godersi l’amore con più riservatezza con la speranza di diventare presto genitori per la prima volta. I due ex vipponi che hanno scatenato l’entusiasmo dei fan con una recente intervista sul sogno di avere un figlio sono Alex Belli e Delia Duran.

Innamorati da più di tre anni, uniti e complici, Alex Belli e Delia Duran, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Jessica Selassiè che, nella casa, ha subito una vera e propria trasformazione, hanno creato dinamiche per sei mesi. La coppia ha parlato di “amore libero” e, all’interno della casa, Belli ha instaurato un rapporto speciale, oggi totalmente chiuso, con Soleil Sorge.

Nonostante alcuni atteggiamenti di Alex che l’hanno infastidita e fatta soffrire, Delia ha deciso di concedere un’altra possibilità a Belli con cui, dopo il reality, si è concessa una bellissima vacanza per poi festeggiare il compleanno, con una grande festa a cui hanno partecipato tanti ex vipponi, al rientro in Italia.

Nei prossimi mesi, la coppia è così pronta ad impegnarsi per allargare la famiglia: «Per avere un figlio ricorreremo alla fecondazione assistita», hanno dichiarato al settimanale Chi. In attesa di realizzare il grande sogno di avere un figlio, Belli, ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha svelato di aver già scelto il nome: «Noi dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile, ma alleggeriamo, nulla è impossibile. Se è femmina la chiamiamo Pantera. Se nascerà un maschietto Alex junior perché la mia dinastia, da egoriferito fino alla fine, deve continuare».