Uomini e Donne, coppia abbandona il programma: tra il pubblico s’insinua il dubbio

Uomini e Donne ha dovuto rinunciare ad una coppia del programma il dubbio si è insinuato nelle menti del pubblico della rete.

Uomini e Donne tornerà domani sul piccolo schermo degli italiani per un’altra settimana ricca di avventure che riguardano i protagonisti più amati della tv, che si diventano tra i tronisti e le dame e cavalieri del Trono Over.

Prima di vedere che cosa succederà prossimamente, però, non è sfuggita all’attenzione degli utenti della rete l’abbandono di una coppia che ha scelto di terminare la sua esperienza negli studi Elios di Roma per provare a viversi al di fuori del programma di successo di canale 5. Ovviamente stiamo parlando di Diego Tavani e Aneta.

La loro scelta non è stata di certo tra le più romantiche a cui abbiamo assistito perché il tutto è nato, se vogliamo dirlo, un po’ per caso in quanto il cavaliere aveva espresso di avere alcun dubbi in quanto stava iniziando a provare sensazioni che non aveva mai provato in vita sua e Maria De Filippi gli ha fatto notare che se lui è disposto ad uscire dal programma insieme alla dama e se per lei è lo stesso è inutile continuare a parlarne al centro studio ma sarebbe meglio viversi il tutto al di fuori del programma.

Diego e Aneta lasciano Uomini e Donne: il risvolto non convince a pieno

Seguendo il consiglio di Maria De Filippi, Diego e Aneta hanno lasciato Uomini e Donne, che si sta avvicinando sempre di più alla fine di un’era, e dopo aver ballato un’ultima canzone insieme si sono diretti al di fuori degli studi Elios di Roma.

Una scelta, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, un po’ frettolosa se vogliamo e per questo motivo abbiamo voluto chiedere ai nostri lettori che cosa ne pensassero di quanto accaduto. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social chiedendo loro se questa scelta al Trono Over è stata di loro gradimento oppure no. I risultati non sono tardati ad arrivare, ma prima ci sono alcuni chiarimenti da dover fare.

Questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole di certo influenzare il loro parere in merito ai personaggi o programmai trattati. Il risultato è stato stilato attraverso una media dei voti che abbiamo ricevuto e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

La maggior parte dei voti indica che il pubblico della rete approva la scelta di Diego a Uomini e Donne, ma tra i voti in loro favore e quelli sfavore c’è una differenza davvero minima. Questo vuol dire che tra loro si è seminato il dubbio che se fosse stato per i diretti interessati probabilmente la scelta non sarebbe andata in questo modo in quanto c’erano ancora dei dubbi da dover chiarire ed il tutto è apparso abbastanza frettoloso.

Diego e Aneta dopo Uomini e Donne si vivranno la loro relazione e vedremo se riusciranno o meno a superare i dubbi che lui aveva manifestato durante il corso della sua ultima apparizione negli studi Elios di Roma.