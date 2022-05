Il trucco viso con un solo prodotto: il segreto della nonna che fa tendenza

Se per il trucco viso usi tanti cosmetici e fai troppi passaggi è il momento di imparare come fare tutto con un solo prodotto!

Il cosiddetto make up total look è una tendenza che sta avendo moltissimo successo tra le donne di ogni età e consiste nel truccare occhi, gote e labbra con lo stesso colore. Si tratta di un trucco viso perfetto per la Primavera e per tutte le occasioni che ci portano fuori casa di giorno.

Naturalmente per ottenere un effetto piacevole si deve valutare molto bene quale colore adoperare e soprattutto quale si armonizza meglio con il nostro incarnato e con il suo sottotono.

Andranno adoperati solo ed esclusivamente colori nude, quindi nulla di troppo appariscente e nemmeno di troppo scuro.

I colori da preferire sono:

rosa pastello e golden rose per gli incarnati freddi

rosa pesca e marrone caldo per gli incarnati caldi

tutti i toni del beige per gli incarnati neutri.

La definizione corretta del sottotono della pelle su cui andremo a creare il make up ovviamente è di cruciale importanza per la realizzazione di questo tipo di trucco. Il motivo è che un singolo errore di valutazione andrà a impattare sull’espressività degli occhi, sul colore delle guance e sull’enfasi data alla bocca.

Se non sei sicura di quale sia il tuo sottotono, ti invitiamo a consultare la guida rapida di Chedonna per individuare il tuo sottono con sicurezza e in pochissimi minuti.

Qual è il cosmetico ideale per realizzare un trucco viso completo?

Il punto forte di questo approccio “total” al make up consiste nel fatto che il viso assume immediatamente un aspetto fresco, luminoso e molto giovanile.

Per ottenere questo effetto si dovrebbe puntare sempre a un trucco leggermente glow, anche se soprattutto sulla pelle matura si dovrebbero evitare gli eccessi di polveri metallizzate e di illuminanti.

Il motivo è che le polveri riflettenti dei prodotti shimmer evidenziano i pori dilatati delle guance piuttosto che aiutare a minimizzarli.

Da una certa età in poi si dovrebbe quindi rinunciare a questo tipo di make up? Assolutamente no, basta sapere quale prodotto utilizzare!

Il cosmetico ideale per creare il make up di tutto il viso, sia sua una pelle giovane sia sulla pelle matura, è il rossetto cremoso.

I motivi sono i seguenti:

1 – Tantissime gradazioni di colori nude

Dal momento che il trucco nude è un vero e proprio must degli ultimi anni, i rossetti prodotti e commercializzati per seguire questa tendenza si sono moltiplicati in maniera impressionante.

Sarà quindi molto semplice trovare la tonalità adatta al proprio viso

2 – Trucco a lunga durata

Il make up realizzato con il rossetto è un make up a lunga durata. Il motivo è che il rossetto aderisce perfettamente alla pelle perché è formulato per “resistere” ai moltissimi movimenti delle labbra. Su altre parti del viso, che non si muovono e non vengono sollecitate tanto quanto le labbra, il rossetto dura pressoché all’infinito.

3 – Trucco facilissimo da sfumare

Esattamente come facevano le nostre mamme e le nostre nonne, possiamo sfumare il rossetto con i polpastrelli per ottenere un effetto perfettamente naturale. Non avremo bisogno di pennelli e di spugnette, quindi potremo eseguire e ritoccare il trucco letteralmente ovunque portando con noi soltanto uno stick di rossetto.

4 – Facile da rendere più o meno intenso

Esattamente come l’ombretto cremoso, il rossetto è di solito molto pigmentato. Basta quindi applicarne una piccola quantità per ottenere un colore piuttosto intenso.

Se però volessimo ottenere un colore più intenso basterà applicare un nuovo strato e sfumare nuovamente. Regolare l’intensità del trucco sarà davvero semplicissimo.

5 – Ideale per il blush a pomette

Il blush a pommette (cioè a piccola mela) è una tecnica di applicazione del blush che dà al viso un’apparenza molto fresca e giovanile.

Quando viene realizzata con le polveri però il risultato è irrimediabilmente opaco (a meno di non usare quei prodotti shimmer che sarebbe meglio evitare dopo i 35). Con un rossetto cremoso, invece, le gote rimarranno naturalmente idratate e rifletteranno la luce molto a lungo.

6 – Il rossetto è un’ottima base

Infine, anche se come ci hanno insegnato le nostre nonne con un solo prodotto è possibile dare tocchi di colore e vivacità a tutto il viso, il rossetto cremoso si presta anche come base perfetta per la realizzazione del trucco occhi luminoso.

Basterà applicare un sottile velo di ombretto in polvere leggermente più scuro nell’angolo più esterno dell’occhio per creare un bellissimo e sofisticatissimo soft cut crease perfetto in ogni occasione e soprattutto super luminoso.