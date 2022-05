Test della Mamma | Per cosa i tuoi figli non possono fare a meno di te?

By

Con il test della mamma metteremo in luce le qualità materne che i tuoi figli apprezzeranno per sempre.

Essere madre è uno dei mestieri più belli e allo stesso tempo più faticosi del mondo. Si tratta di condensare non solo le qualità ma anche le competenze emotive di psicologi, educatori, professori e tantissime altre figure professionali.

Anche svolgendo un compito così complesso e sfaccettato, tuttavia, è possibile mostrare e sottolineare gli aspetti del nostro carattere che ci rendono uniche.

Ogni donna infatti sarà un certo tipo di madre che assicurerà un certo tipo di educazione e di sostegno ai propri figli. Proprio quel sostegno e quel genere di cura sarà ciò che ogni figlio porterà con sé non solo nella vita da adulto ma per tutta la vita.

Ovviamente però le madri non sono quasi mai consapevoli di quali sono le qualità per cui i loro figli le ricorderanno, perché quasi tutto ciò che fanno è istintivo e inconsapevole.

Ecco allora che questo test potrebbe aiutarti a comprendere un po’ meglio la relazione che stai costruendo (o che costruirai) con i tuoi figli.

Test della Mamma

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il simbolo che pensi possa rappresentarti meglio come madre. Cerca di non pensarci troppo e di scegliere nella maniera più spontanea possibile, seguendo l’istinto.

1 – Il piatto di pasta

Il piatto di pasta al pomodoro è uno dei capisaldi della cucina casalinga italiana. È un piatto semplicissimo, che si prepara in pochissimo tempo, anche in casi di emergenza e di pranzi improvvisati.

Per tutti questi motivi è uno dei primi piatti che mangiamo più spesso quando siamo a casa e che per questo motivo si associa facilmente alla figura della “mamma in cucina”.

Se hai scelto questo simbolo in particolare significa che sei una madre che “nutre” a livello pratico e a livello simbolico i propri figli.

Quando si sentono scarichi, privi di energia e provati dagli ostacoli della vita di ogni giorno sanno di potersi rivolgere a te per ricaricare le batterie scariche e partire di nuovo all’avventura, rinfrancati e più forti di prima.

2 – Piante e fiori

Piante e fiori rappresentano tutto ciò che ha bisogno di cura per crescere. Se ci pensiamo un attimo sarà molto semplice intravvedere molte similitudini tra li mestiere di giardiniere e quello di madre.

Ogni pianta, così come ogni figlio, ha bisogno delle giuste condizioni per sbocciare, crescere e mantenersi a lungo in salute.

Se hai scelto questo simbolo significa che – anche se forse non te ne sei mai resa conto – sei una mamma – giardiniera.

La tua enorme sensibilità emotiva ti permette di comprendere gli stati d’animo e le esigenze dei tuoi figli senza che loro abbiano nemmeno bisogno di parlare. Questo ti permetterà di capire sempre di cosa hanno bisogno per dare il meglio di sé. Quando si sentiranno perduti e non sapranno più di cosa hanno bisogno, torneranno dalla mamma.

3 – La casa

La casa è il nido familiare per eccellenza e, da sempre, sapere che la mamma governa la casa, riempendola d’amore e di serenità, è rassicurante.

La casa è il luogo dove tornare sempre, anche a distanza di molti anni, con il solo scopo di recuperare le proprie radici, ricordare chi siamo davvero e soprattutto sentirci protetti.

Se hai scelto questo simbolo significa che i tuoi figli non potranno mai fare a meno del senso di protezione che sei in grado di emanare. Avranno bisogno per sempre della sensazione di sicurezza e di serenità che tu sei in grado di pensare.

4 – L’abbraccio

Abbracciare è una delle azioni che le madri compiono più spesso. Spesso i figli più piccoli si rifugiano nell’abbraccio materno quando sono stanchi o spaventati. È il luogo emotivo sicuro per eccellenza.

Per quanti altri abbracci possiamo aver ricevuto nel corso della vita, quello della madre sarà sempre insostituibile, quindi provoca delle sensazioni che da adulti porteremo con noi per tutta la vita.

Se hai scelto questo simbolo significa che i tuoi figli amano di te la capacità di dare amore incondizionato, a prescindere da quanto difficile sia il momento, da quanto tu magari sia arrabbiata con loro o da quanto tu sia stanca.

Quando avranno bisogno di ricordare che cos’è l’amore assoluto che non chiede nulla in cambio torneranno da te e cercheranno di dare lo stesso amore ai propri figli.

