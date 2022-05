Sei in gabbia: è il tuo cuore o il tuo cervello a tenertici? Scoprilo subito

Il test del cuore o del cervello in gabbia ci dirà che cosa è che ti tiene “ancorata” al passato: i tuoi sentimenti o i tuoi ragionamenti?

Che cosa vedi nel disegno qui sotto?

Il test di oggi è qui per aiutarti a capire che cos’è che ti tiene in gabbia.

Come dici? Tu non credi proprio di essere in gabbia?

Aspetta, proviamo prima a capire che cosa vedi in questa opera e poi ne riparliamo: sei pronta per iniziare?

Test del cuore o del cervello in gabbia: dicci cosa vedi nel quadro e scopri chi ti tiene ferma

Non è detto che tutti i momenti della vita siano per forza di crescita o di “fioritura“, non è vero?

Ci sono anche istanti che sono “fermi” nei quali, semplicemente, esisti senza farti troppe domande.

Il nostro test di oggi vuole aiutarti a capire, invece, se sei in uno di quei momenti nei quali il cervello o il cuore ti tengono ferma in gabbia.

Come faremo? Ma grazie a questo quadro, un’opera che nasconde molto di più di quello che puoi semplicemente “osservare”.

Ci devi solo dire che cosa hai notato prima nel disegno: pronta a scoprire chi ti tiene veramente in gabbia?

hai visto l’albero : ehi, abbiamo delle buone notizie per te. Niente ti tiene in gabbia! Gli alberi sono da sempre un simbolo piuttosto importante di saggezza e di connessione tra la terra ed il cielo, tra il corpo e l’anima.

Se hai visto un albero in questo quadro surrealista, allora probabilmente sei in un momento veramente “di grazia”. Riesci ad essere equilibrato e felice, e niente ti tiene in gabbia. Siamo invidiosissimi!

: ehi, abbiamo delle buone notizie per te. Niente ti tiene in gabbia! Gli alberi sono da sempre un simbolo piuttosto importante di saggezza e di connessione tra la terra ed il cielo, tra il corpo e l’anima. Se hai visto un albero in questo quadro surrealista, allora probabilmente sei in un momento veramente “di grazia”. Riesci ad essere equilibrato e felice, e niente ti tiene in gabbia. Siamo invidiosissimi! hai visto i nastri annodati : il test del cuore o del cervello in gabbia ci dicono che è in realtà il tuo cervello a tenerti “agli arresti”!

Sei una persona particolarmente logica e pratica, che pensa tanto e che ragiona anche su tantissime cose. Questo vuol dire, però, che spesso sei anche vittima dell’overthinking proprio come quei segni zodiacali che pensano troppo (e che si rovinano le giornate).

Anche se sei una persona che ragiona tanto, spesso i tuoi ragionamenti finiscono per metterti in una vera e propria gabbia. Rovini relazioni e situazioni prima ancora che possano evolversi da sole e anche se spesso hai ragione, a volte ti capita di perdere tante occasioni a causa del tuo modo di pensare!

: il test del cuore o del cervello in gabbia ci dicono che è in realtà il tuo cervello a tenerti “agli arresti”! Sei una persona particolarmente logica e pratica, che pensa tanto e che ragiona anche su tantissime cose. Questo vuol dire, però, che spesso sei anche vittima dell’overthinking proprio come quei (e che si rovinano le giornate). Anche se sei una persona che ragiona tanto, spesso i tuoi ragionamenti finiscono per metterti in una vera e propria gabbia. Rovini relazioni e situazioni prima ancora che possano evolversi da sole e anche se spesso hai ragione, a volte ti capita di perdere tante occasioni a causa del tuo modo di pensare! hai visto la sagoma di un uccello: sappiamo di averti “ingannata”. Generalmente, infatti, gli uccelli sono simbolo di libertà: dispiegano le ali e volano dove vogliono, quando vogliono. In realtà, però, se hai visto prima la sagoma di un uccello nel test del cuore o del cervello in gabbia, dobbiamo dirti che è il tuo cuore a tenerti ancorata a terra! (A questo punto non possiamo far altro che consigliarti anche il nostro test della gabbia con il quale scoprirai qual è il tuo desiderio segreto. Forse non lo conosci!). Il tuo cuore è legato a qualcuno o qualcosa che si nasconde nel tuo passato e non ti lascia essere libera: non c’è spazio per nuovi sentimenti! Ehi, niente di male in questo: basta saperlo e non illudere gli altri!