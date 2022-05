E’ stata la grande rivale di Emma Marrone, poi l’incidente che ha cambiato tutto

Un traguardo quasi raggiunto ad Amici, poi un incidente che le sconvolge la vita, ecco chi era la rivale diretta di Emma Marrone.

Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi sono passati tantissimi giovani che hanno tentato la strada del successo. Molti di loro sono entrati nel cuore degli italiani, regalando emozioni forti durante il talent show conquistando l’apprezzamento dei telespettatori e anche qualche traguardo musicale come dischi e singoli.

E’ stato il caso anche della nona edizione, quando nel 2010 entrò in gioco una fantastica e travolgente Emma Marrone. Nella fase serale del programma la grinta della giovane ragazza salentina venne fuori al massimo, sbaragliando ogni concorrenza e portandola dritta alla finale, per poi conquistarsi la vittoria assoluta. Quell’anno però, ci furono diversi allievi che vennero alla ribalta grazie alla loro personalità e alle loro doti.

Uno di questi fu Pierdavide Carone, che ricevette in quell’anno il Premio della Critica e si guadagnò una conseguente partecipazione al Festival di Sanremo qualche anno dopo. Nella nona edizione di Amici, però, partecipò anche un’altra cantante che si distinse per intensità d’interpretazione ed un talento notevole. Pur non riuscendo ad arrivare alla vittoria diede filo da torcere a Emma Marrone, classificandosi al secondo posto. Ricordate di chi stiamo parlando? Lei è Loredana Errore, che nella sua vita dopo il talent ha vissuto dei momenti drammatici.

La vita dopo Amici: il periodo drammatico di Loredana Errore e la rinascita

La ricordiamo sicuramente come la “Ragazza Occhi Cielo“, il brano con cui ottenne un grandissimo successo all’interno della scuola di Maria De Filippi, scritta per lei da Biagio Antonacci. In effetti Loredana Errore ha sempre avuto degli splendidi occhi limpidi e chiarissimi a contraddistinguerla. Dopo Amici però, un evento tragico le ha sconvolto la vita.

Era il 2013 e stava tornando da un concerto guidando la sua macchina, la pioggia scrosciante fu quasi fatale perché Loredana non riuscì a fermarla su una curva mentre si scontrava con un’altra auto. In un’intervista di qualche anno fa la cantante ha raccontato l’episodio descrivendo il momento drammatico. Conosci il dramma che ha vissuto invece Giorgia Surina? La Errore spiegò di non aver sentito all’improvviso il suo corpo, come se si fosse distaccato da lei. Ma mentre i medici la conducevano in ospedale lei ha deciso di aggrapparsi stretta alla vita.

Per diverso tempo l’ex allieva di Amici è stata costretta in un letto d’ospedale quasi completamente paralizzata, esperienza che ovviamente l’ha enormemente turbata. Con molta forza di volontà però, è riuscita a combattere questa tragedia, uscendone fuori con tutta la forza e la grinta che aveva. Oggi Loredana Errore ama la vita e, come si può vedere dando un’occhiata dalla sua pagina Instagram ufficiale, non ha perso il suo sorriso. In splendida forma e con gli occhi più limpidi che mai, la “Ragazza Occhi Cielo” è tornata a risplendere e non ha mai abbandonato l’amore per la musica.