Kate Middleton ha recentemente fatto un appello accorato a tutti i suoi followers su Instagram, commuovendo tutti. Ecco il disperato appello di Kate Middleton che ha sconvolto tutti.

L’amatissima (e imitatissima) duchessa di Cambridge, Kate Middleton, in occasione della Festa della Mamma ha rilasciato una dichiarazione sui social network (che rappresentano lei e il marito William) che ha commosso tutti. Si sa da tempo, dopotutto, che la Middleton è particolarmente attenta alle tematiche sociali. E i diritti delle donne sono tra le sue prime preoccupazioni in assoluto. Ecco l’appello disperato della seguitissima duchessa di Cambridge che ha stupito e commosso tutti.

Kate Middleton è una delle royals più amate di sempre, dopo la compianta principessa Diana. Il motivo non è soltanto la sua indiscutibile bellezza e eleganza (che non perde occasione di mettere in risalto in ogni evento pubblico). La bella duchessa è infatti molto amata anche (e soprattutto) per il suo impegno in campo sociale. Nel suo ultimo post su Instagram Kate ha voluto lanciare un appello accorato a tutti i fan, in onore della Festa della Mamma. Ecco di cosa si tratta.

L’appello disperato di Kate Middleton su Instagram

Kate ha voluto unirsi alla causa della charity MMHA (Maternal Mental Health Alliance), che fornisce supporto psicologico e cure alle donne colpite da problemi mentali verso la fine della gravidanza e dopo il parto.

Con un video molto significativo pubblicato su Instagram, la duchessa ha voluto lanciare un messaggio di speranza a tutte le mamme che tuttora versano in condizioni difficili, affermando che “nessuna di noi è immune da ansia e depressione“. Kate ha poi aggiunto che “i genitori spesso si sentono soli e sopraffatti nei primi anni del bambino. Circa il 20% delle donne nel Regno Unito soffre di disturbi psichici perinatali. E purtroppo, sappiamo anche che molti altre stanno soffrendo in silenzio. Nessuna è immune dall’esperienza di ansia e depressione durante questo periodo”.

I soliti haters

Al messaggio positivo lanciato dalla Middleton si sono subito contrapposti i commenti degli haters, che le hanno chiesto cosa mai possa saperne lei delle difficoltà familiari, essendo una duchessa. Commenti che, naturalmente, non meriterebbero la minima attenzione, dato che la depressione (soprattutto quella che si verifica dopo il parto) può colpire ogni donna, di qualunque estrazione sociale. Fortunatamente la Middleton ha accuratamente ignorato questi commenti, dimostrando ancora una volta la sua superiorità morale. Ha inoltre asserito che è necessario “aumentare la consapevolezza” verso questi disagi mentali delle neomamme e favorire l’accesso alle cure per ognuna di loro, a prescindere dalle disponibilità economiche.

Lo scopo della Maternal Mental Health Awareness Week 2022, che ha avuto inizio il 2 maggio e che è terminata domenica 8 maggio, è appunto quello di unire le mamme le une alle altre, così che possano farsi forza tra loro per superare le difficoltà. Dopotutto, insieme si è più forti e nessuna donna dovrebbe mai sentire di combattere da sola. Ancora una volta, quindi, non possiamo che fare i complimenti a questa splendida duchessa, madre di tre splendidi bambini e simbolo di una nuova e più popolare regalità.