Sono loro le sei donne più diaboliche dello zodiaco

Gli stri ci rivelano chi sono le donne più diaboliche dello zodiaco. Sono donne forti ed astute e sanno come ottenere ciò che vogliono.

Essere troppo buoni nella vita non sempre ripaga. Molte persone si approfittano dell’ingenuità e del gran cuore delle persone buone. Dovremmo essere tutti un pò diabolici, tutelare i nostri interessi e non permettere a nessuno di calpestarci. Le donne della classifica di oggi sono abilissime in questo.

Le vedrai piegarsi ma mai spezzarsi. Le donne di questi segni sono caparbie e determinate. Non si lasciano ingannare ed abbindolare, per alcuni sono malvagie, in realtà semplicemente tutelano loro stesse.

Ariete, Cancro, Leone, Vergine , Scorpione e Pesci sono le donne più diaboliche dello zodiaco

1. Ariete

La donna nativa di questo segno di fuoco è incontrollabile ed indomabile. Testarda ed impulsiva è una cara amica ma se viene tradita non perdona. La sua vendetta arriverà inaspettatamente e sarà molto aspra. La donna Ariete combatte i suoi nemici con l’obiettivo di annientarli. Anche se apparentemente è una persona socievole, mai abbassare la guardia con una donna Ariete, è abilissima nel manipolare gli altri se ha un obiettivo da raggiungere.

2. Cancro

La donna Cancro è empatica e molto sensibile. Uno dei suoi desideri innati più grandi è quello di avere una famiglia sua. Questa donna da tanto ma quando subisce torti la sua rabbia esplode e la sua vendetta raggiunge proporzioni epiche. Il loro più grande difetto è l’essere sospettosi, potrebbe riuscire a vedere un tradimento o un piano malvagio anche dove non c’è. Se sbaglia è pronta a ricredersi ma prima bisogna dimostrarle che non ha nulla da temere. Indubbiamente è una donna complicata.

3. Leone

La donna Leone adora gli intrighi e le sfide. Non teme nessun avversario. Possiede un carattere molto egocentrico ed è sempre convinta di avere ragione. Avere da ridire con un Leone è estenuante perchè non mollano mai la presa. Oltre ad essere donne estremamente testarde lavorano molto di fantasia autoalimentando il loro già enorme ego.

4. Vergine

La donna Vergine appare timida e dai modi gentili, in realtà dietro tanto candore si nasconde una donna che se vuole può essere la più perfida al mondo. Dietro quella facciata gentile si nasconde una donna criticona in grado di diventare nemica giurata di chiunque si opponga ai suoi obiettivi. Mai sottovalutarla come nemica, è disposta a tutto.

5. Scorpione

La donna Scorpione è velenosa e letale proprio come l’animale che la rappresenta. E’ un’amica leale e fedele ma quando subisce dei torti non perdona. Davanti ai suoi nemici sfodera tutta la sua aggressività e la sua cattiveria per intimidirli. E’ un’amante tenera e devota ma molto gelosa. Mai alimentare i suoi sospetti se non si desidera vedere il suo lato esplosivo.

6. Pesci

L’ultima della classifica ma non la donna meno malvagia della lista è la donna Pesci. Generalmente molto sensibile e dolce, lascia la sua aura compassionevole ed altruista quando si lascia prendere dal suo innato pessimismo. E’ una donna che vive male ogni suo piccolo fallimento. Dato che fa fatica a restare con i piedi per terra, gestire la sua vita reale è un compito arduo e questo sconforto la fa sentire una pessima persona e all’occasione da dimostrazione di questo suo modo di essere.