Belen Rodriguez, gli scatti bollenti infiammano: nulla all’immaginazione

Belen Rodriguez, le foto in costume bollenti infiammano il web: la showgirl non lascia nulla all’immaginazione, assolutamente incantevole.

Belen Rodriguez sempre più bella. Gli anni passano, ma la showgirl resta una delle donne più belle del mondo. Elegante, sensuale e mai volgare, nelle foto in costume pubblicate sul suo profilo Instagram, infiamma il web e lascia tutti senza fiato. A dieci mesi dalla nascita della figlia, Belen sfoggia un fisico mozzafiato che, unito ad un viso dai lineamenti perfetti, regala ai fan un mix esplosivo.

La foto che vedete qui in alto è solo un assaggio delle foto mozzafiato che Belen ha deciso di regalare ai suoi 10,4 milioni di followers che hanno inondato di like e commenti la showgirl argentina che continua a far innamorare gli italiani con la sua bellezza indiscutibile.

Belen Rodriguez, le foto in costume che scatenano i fan: una bellezza mozzafiato

Sin dall’avventura sull’Isola dei Famosi che ha dato il via alla sua straordinaria carriera, Belen Rodriguez ha sempre lasciato tutti senza fiato per la sua bellezza incredibile. Una bellezza che, con gli anni, è diventata ancora più evidente. Più adulta, più consapevole della propria bellezza, femminilità e sensualità, la showgirl argentina lascia sempre senza fiato tutti ogni volta che pubblica una foto sui social come quella che vedete in basso.

Belen mostra i costumi della nuova collezione Me Fui mandando letteralmente in tilt i suoi fan. A complimentarsi con la showgirl argentina sono sia uomini che donne. “La grande bellezza”, scrive una ragazza sottolineando la bellezza che Belen sfoggia anche nelle foto in bianco e nero.

“Un capolavoro”, “Assolutamente perfetta”, “Sei semplicemente magnifica”, scrivono altri fan che invidiano Stefano De Martino con cui Belen sta provando a ricostruire una famiglia. Il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato le foto del weekend in barca che Belen e Stefano per i quali pare non sia cambiato niente, hanno trascorso in barca senza figli.

Un nuovo inizio per la coppia che, dopo aver provato a cercare la felicità altrove, sono tornati nuovamente insieme. La terza volta sarà finalmente quella giusta per il conduttore napoletano e la showgirl argentina che si lascia speso andare a meravigliose dichiarazioni d’amore per i figli Santiago e Luna?

E i fan, ora, dopo le bollenti foto in costume, aspettano il primo selfie con Stefano De Martino dopo il ritorno di fiamma per rendere finalmente pubblico il tutto.