E’ un uomo del quale puoi fidarti? Te lo rivela il suo segno zodiacale

E’ un bravo ragazzo o è meglio non abbassare la guardia con lui? Gli astri ci rivelano se possiamo fidarci di lui in base al suo segno zodiacale.

L’amore è un sentimento così ambiguo, è in grado di regalarci una immensa felicità e allo stesso tempo può renderci tristi e vulnerabili. Tutto dipende da come entriamo in relazione con l’altro. Trovare una persona che condivida i nostri progetti di vita, che ci ami e sia sincero è un buon presupposto per evitare delusioni.

Il partner ideale ci valorizza, ci capisce, ci dona serenità e nn alimenta nessuna delle nostre paure. Trovare la persona giusta implica fare una scelta giusta e ponderare bene chi scegliamo come partner. Secondo gli astri il segno zodiacale è un buon punto di partenza per farci un’idea della personalità del nostro prescelto.

Puoi fidarti di lui? Dipende tutto dal suo segno zodiacale

L’appartenenza zodiacale influisce sulla nostra personalità. Ci sono segni più o meno sinceri in amore. Ogni segno zodiacale generalmente ha un suo grado di affidabilità. Scopri quanto puoi fidarti del tuo uomo in base al suo segno astrologico.

L‘Ariete è un segno affidabile ma pesante da sopportare. Essendo un segno di fuoco, ha il fuoco dentro e questo lo rende impulsivo. Non solo non sa tenere a freno la lingua ma è anche brutale quando vuole. Quando si innamora ha molto da offrire è una persona matura e responsabile. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il secondo posto.

Il Toro è un segno che non ama i conflitti. Generalmente questo segno mente per aggirare situazioni scomode. E’ il classico tipo da bugie riparatrici. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il sesto posto.

Il Gemelli è uno degli uomini più intelligenti e articolati dello zodiaco. Abile seduttore e persuasore, è un segno che come ben saprai ha due facce. Il Gemelli è un bugiardo provetto, sa inventare ogni sorta di scusa e storia. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa l’ultimo posto. E’ il segno di cui ci si può fidare di meno secondo gli astri.

Il cancro è un segno devoto alla famiglia, in amore il suo imperativo è la trasparenza. E’ un segno sempre affettuoso e rispettoso. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il quarto posto.

I nativi del Leone sono audaci. Il Leone non teme la verità e la preferisce ad una bugia qualunque cosa accada. Di un Leone puoi fidarti sempre. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il terzo posto.

La Vergine è ruvida, spesso ferisce le persone con le parole anche se non ama farlo. Per questo motivo è un sostenitore delle bugie bianche, le bugie dette a fin di bene che non celano cattive intenzioni. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il quinto posto.

La Bilancia è il segno che cerca perennemente un equilibrio. In fatto di sincerità lascia a desiderare dato che è disposto a tutto per un proprio tornaconto, anche a mentire. Il nativo della Bilancia è onesto solo con se stesso. La cosa che lo infastidisce di più è il dover ammettere di avere torto. Pur di dimostrare di avere ragione mentono spudoratamente. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il penultimo posto.

Lo Scorpione è un uomo realista. Inizialmente riservato e tenebroso, si apre solo nel caso in cui si innamora. Lo Scorpione usa le bugie per sentirsi meglio. E’ un abile drammaturgo, più dramma ci mette nei suoi racconti più è soddisfatto. Le bugie sono fondamentali per ingigantire le sue catastrofi. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il settimo posto.

Il Sagittario è il segno più sincero in amore. E’ il più onesto di tutti, dice sempre la verità anche quando fa male. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il primo posto.

Il Capricorno non ama essere esplicito. Quando deve dire una verità ci gira intorno e usa il sarcasmo. Il Capricorno elargisce verità lanciando battutine e non si fa problemi a mentire se lo ritiene necessario. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa l’ottavo posto.

L’Acquario è uno dei segni zodiacali più maturi di questa lista! È forte indipendente e ha una mentalità aperta. Di lui ci si può fidare ma è intollerante ai conflitti e ai confronti e le bugie gli servono per evitarli. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il nono posto.

Il Pesci è un uomo emotivo e piuttosto devoto. Questo segno detesta le critiche e pur di non riceverne è disposto a mentire. Il fatto è che mente talmente bene da ingannare perfino se stesso. Nella classifica degli uomini più affidabili in amore occupa il decimo posto.

Queste previsioni non sono scientifiche. Sentitevi liberi di credere o meno allìastrologia.