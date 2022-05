Test del Top da Discoteca | Cosa di te fa impazzire gli uomini?

Con il test del top da discoteca metteremo alla prova la tua capacità di seduzione. L’obiettivo è scoprire quale lato della tua personalità è irresistibile per l’altro sesso.

Perché abbiamo scelto l’abbigliamento da discoteca per questo test? Semplice: quando usciamo a far serata ci vestiamo per sentirci al top e per sedurre chiunque ci guardi!

La nostra capacità di seduzione dipende moltissimo dall’atteggiamento che abbiamo nei confronti delle altre persone e della sicurezza che riusciamo a manifestare.

Una persona sicura di sé e a proprio agio con il proprio corpo e l’ambiente esterno è infatti molto più attraente di una persona che sembra essere a disagio o che preferisca stare lontano dal centro della scena.

Non significa che tutte dobbiamo trasformarci in attrici, ma solo che dovremmo essere più consapevoli di quali delle nostra caratteristiche mostrare con più sicurezza!

Test del Top da Discoteca

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il top che ti piace di più e che indosseresti più volentieri per andare a ballare, a prescindere dalla tua fisicità, dalla tua taglia o dalla tua età. Leggi il profilo corrispondente e scopri cosa di te fa impazzire gli uomini!

1 – Top nero aderente

Questo top nero è davvero essenziale. Non ha una scollatura particolarmente profonda e nemmeno particolari decorazioni. L’unica particolarità consiste nelle stringhe posteriori che lasciano la schiena scoperta.

Se hai scelto questo tipo di top significa che sei una persona diretta e sincera, che non ha bisogno di fronzoli per apparire più bella, più gradevole o più vincente di quella che è.

La tua forza sta nella tua totale trasparenza. Le persone che ti vedono per la prima volta ti percepiscono esattamente per quella che sei e finiranno per essere conquistate dalla tua forza d’animo e dalla tua semplicità.

2 – Top verde drappeggiato

Questo bellissimo top verde smeraldo è il più elegante tra quelli che abbiamo selezionato. Per quanto sia estremamente sensuale è anche molto raffinato, segno di una personalità matura che non ha bisogno di eccessi.

Se hai scelto questo top sicuramente quello che attrae irresistibilmente gli uomini verso di te è la tua consapevolezza. Sai esattamente chi sei, non ti piacciono gli eccessi, non hai bisogno di metterti in mostra e soprattutto non hai bisogno di elemosinare l’attenzione di nessuno.

Proprio questa tua evidente sicurezza attira uomini forti, che ritengono di essere all’altezza di una donna dal carattere definito come il tuo. E quelli più deboli o troppo giovani? Scappano a gambe levate!

3 – Top verde incrociato

La particolarità di questo top verde smeraldo sta nell’incrocio all’altezza del collo che lo fa assomigliare a uno dei sensualissimi capi d’abbigliamento delle odalische, tra le figure femminili più seducenti della storia.

Se hai scelto questo top significa che sei una donna dal carattere esotico, che adora ammantarsi di mistero e affascinare coloro che ha intorno con un pizzico di malizia.

Forse in alcune occasioni della tua vita le altre donne ti hanno considerato quasi un pericolo, la classica mangiauomini da tenere lontano dai loro mariti e fidanzati, ma non è così.

Ciò che attira maggiormente gli uomini verso di te è la tua straripante sensualità, che si esprime anche solo con uno sguardo o con un movimento delle labbra. Non hai bisogno di essere sfacciata per essere estremamente seducente!

4 – Bustino nero

Questo bustino è il top più strutturato ma anche il più sensuale tra quelli che abbiamo selezionato. Rappresenta un’ottima via di mezzo tra un corsetto destinato alla lingerie e un top sexy per serate particolari.

Se hai scelto proprio questo top significa che l’ultima cosa che si potrebbe dire di te è che tu sia una persona timida. Nella maggior parte dei casi, infatti, sei in grado di andare dritta al punto e prenderti ciò che vuoi o le persone che desideri.

Qualcuno potrebbe dire che sei sfacciata ma, se dovesse accadere, probabilmente risolveresti la cosa con una risata e un’alzata di spalle. Non ti interessa cosa pensano gli altri, ti interessa molto di più arrivare ai tuoi obiettivi ed è proprio questo che affascina terribilmente gli uomini (ma solo quelli dal carattere più forte e determinato)!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.