Impossibile farli aprire: questi segni zodiacali non si fidano di nessuno!

Avere a che fare con le altre persone, per i segni zodiacali che non si fidano di nessuno, non è mai semplice. Scopri chi sono!

Hai presente quelle persone che ti dicono sempre “A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina?”.

No, lascia stare tua nonna ed i proverbi anche se anche lei potrebbe trovarsi nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Sicuro che non ci sei anche tu tra i segni zodiacali di cui parliamo oggi?

I segni zodiacali che non si fidano di nessuno: scopri la classifica dell’oroscopo

Ebbene sì, quell’amica che non ha mai voluto rivelarti i suoi segreti non è semplicemente antipatica o paranoica: è tra i segni zodiacali che non si fidano di nessuno!

La nostra classifica dell’oroscopo di oggi ha deciso di occuparsi di tutti quei segni che sono veramente guardinghi nei confronti degli altri.

Magari sono segni dal cuore tenero, a cui è capitato (purtroppo) di soffrire molto in amore: potremmo dire quasi sicuramente che tutti i segni dal “cuore di carciofo”, ad esempio, hanno buoni motivi per non fidarsi degli altri!

A volte, invece, sono proprio stelle e pianeti ad aver “influenzato” il modo in cui queste persone si rapportano agli altri.

Non sei curiosa di conoscere chi siano?

Pesci: quinto posto

Abituati come sono ad essere sempre corteggiati, richiesti e desiderati, i nati sotto il segno dei Pesci spesso faticano a fidarsi delle persone.

Il loro fascino misterioso, infatti, attira spesso tantissime persone che, poi, non sanno bene come comportarsi quando ci sono i Pesci in giro!

Ecco perché i Pesci non si fidano tanto degli altri: sono stati spesso trattati male, feriti e presi in giro e non vogliono di certo farlo succedere di nuovo!

Cancro: quarto posto

Per i Cancro fidarsi degli altri è qualcosa di veramente difficile. Loro vorrebbero e tanto potersi fidare di qualcuno ma l’esperienza ha spesso insegnato ai Cancro che è meglio stare da soli che essere male accompagnati!

Ecco perché i Cancro sono tra i segni zodiacali che non si fidano di nessuno: hanno paura di finire per soffrire e, emotivi e sensibili come sono, ai Cancro questo non va.

Effettivamente “tradire” la fiducia di un Cancro è semplice: prendono tutto sul personale!

Gemelli: terzo posto

Cari Gemelli, sapete benissimo di essere persone che non si fidano mai completamente e a fondo degli altri.

Uno dei motivi ha a che vedere con il modo in cui voi vi approcciate ai rapporti: vi tenete sempre aperta una via di fuga, avete sempre un piano B o cercate sempre di avere un vantaggio sugli altri.

Non è strano che anche voi Gemelli abbiate paura a fidarvi degli altri o che siate nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Siete sempre sull’attenti per evitare di essere presi in giro!

Toro: secondo posto

Per il Toro non fidarsi degli altri è praticamente un modo di vivere oltre che di rapportarsi al mondo esterno.

Perché contare sulle altre persone che, spesso e volentieri, hanno dimostrato di non essere assolutamente all’altezza del Toro?

I nati sotto questo segno sono persone che guardano tutti con sospetto, pronti a coglierli in fallo quando si comportano “male”, anche per errore, e pronti a giudicare.

I Toro sono i primi ad essere giudicanti nei confronti degli altri ecco perché si aspettano un atteggiamento simile: insomma, non si fidano di nessuno perché, forse, nessuno dovrebbe fidarsi dei Toro!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non si fidano di nessuno

Cari Leone, noi sappiamo che voi credete di essere persone veramente molto fiduciose nell’umanità. Avete tanti amici a cui avete, anche, perdonato molto nel corso degli anni. Siete indulgenti con gli ex fidanzati o fidanzate e, generalmente, persone molto attaccate al concetto di lealtà.

Peccato, però, che non vi possiate fidare veramente di nessuno: quando qualcuno o qualcosa vi ferisce, preferite legarvela al dito e portarla sempre con voi.

Avete imparato che più vi nascondete dietro ad un muro e meglio state… cioè, questo è quello che credete voi Leone ma non è assolutamente la verità!

C’è un motivo, comunque, se i Leone non riescono neanche ad essere onesti con sé stessi come tutti questi altri segni zodiacali: non vi fidate di nessuno, neanche del vostro stesso giudizio!