Crea il tuo look over 50 con la sneakers giusta! Per uno stile casual chic!

Vuoi realizzare un look over 50 perfetto per la tua gita fuori porta di domenica ma non sai da dove iniziare? Sicuramente dalla sneakers giusta! Esatto, perché per realizzare un look casual chic è necessaria la scarpa giusta giusta!

A volte, anche a causa del nostro stile di vita, siamo abituate a vestirsi un solo stile d’abbigliamento. Se lavoriamo in ufficio, ad esempio, abbiamo la sensazione di non riuscire ad uscire dal baratro dello stile elegante, composto quasi sempre dai nostri amatissimi tailleur. Ma accade che anche quando dobbiamo uscire ci vestiamo come se stessimo andando a lavoro. Ti è mai successo? Se la risposta è si sei sulla guida di stile giusta, perché oggi qui su CheDonna vedremo come realizzare dei look over 50 in stile casual chic!

Le scarpe sono il tocco di stile del nostro outfit. In base alla tipologia di scarpa che indossiamo il nostro stile cambia completamente. Diventa più formale o più sportivo.

Quindi, se abbiamo più di 50 anni, abbiamo una gita fuori porta o un pranzo al ristorante con la famiglia, vogliamo creare un look perfetto che sia chic ma anche casual, come dobbiamo fare? Con la scarpa giusta! Anzi, con la sneakers giusta!

Ecco come realizzare il perfetto look over 50 casual chic partendo dalla sneakers!

La scarpa da ginnastica si può letteralmente abbinare con tutto. Quindi perché non abbinarla al nostro tailleur per il pranzo della domenica?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare la sneakers nel nostro look over 50:

tailleur e t-shirt : classico e sempre adatto è il tailleur. Però se abbiamo più di 50 anni dobbiamo riuscire a renderlo meno impegnativo. Come? Indossando una t-shirt basica e una scarpa da ginnastica.

: classico e sempre adatto è il tailleur. Però se abbiamo più di 50 anni dobbiamo riuscire a renderlo meno impegnativo. Come? Indossando una t-shirt basica e una scarpa da ginnastica. maglia, trench e jeans: per creare un look casual chic non c’è niente di meglio di indossare un look composto da jeans e t-shirt, con cappottino leggero trench e a chiudere la nostra sneakers bianca preferita.

per creare un look casual chic non c’è niente di meglio di indossare un look composto da jeans e t-shirt, con cappottino leggero trench e a chiudere la nostra sneakers bianca preferita. total black: ultimo, ma non per importanza, è il total look black, ossia maglia e pantalone nero, da rendere più sportivo con la sneaker bianca! Sarete perfette! A proposito, non spendere più di € 20 per i tuoi accessori trendy. Si può fare, da Zara!

Alla prossima guida di stile! Per rimanere al passo con tutte le tendenze più IN del momento! Qui su CheDonna!