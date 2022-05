Ilary Blasi è apparsa più splendente che mai nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Ecco il look scelto per la serata.

Siamo giunti a un’altra puntata, come sempre molto discussa, de L’Isola dei Famosi. Ad andare in nomination è stata Laura Maddaloni, nominata direttamente dai naufraghi. Roger ha invece spedito in nomination Lory Del Santo, tra lo stupore di tutti. A essere eliminato è stato invece Clemente Russo, che ha dovuto trasferirsi su Playa Sgamada. Come al solito, a distinguersi tra tutti è stata la bellissima conduttrice, Ilary Blasi, che ha indossato un look total pink decisamente giovanile e molto cool. Eccolo!

Eccoci giunti alla fine di un’altra emozionante puntata dell’Isola dei Famosi. Si mettono male le cose per Nicolas Vaporidis. L’attore ha infatti assunto la parte del leader fin dalle primissime puntate, ma ora il duo apprezzamento sta decisamente calando. Sua i naufraghi che il pubblico a casa, infatti, stanno cominciando ad averne abbastanza dei suoi imperiosi modi di fare e del duo carattere non certo accomodante. Sarà il prossimo a finire in nomination? Intanto, come sempre, a brillare sullo schermo è stata la favolosa Ilary Blasi, che stavolta ha stupito con un look molto fresco e sbarazzino.

Per quest’ultima puntata del seguitissimo programma Mediaset, Ilary Blasi ha stupito con un look total pink molto fresco e primaverile che ha messo in risalto il suo fisico asciutto e tonico.

Come al solito, Ilary ha optato per un crop top rosa dalla scollatura molto profonda a mettere in risalto il decollete e un paio di pantaloni in tinta a zampa. Niente di nuovo, quindi, nello stile della Blasi, che sembra amare particolarmente il match top+pantalone. Nonostante la ripetitività dei suoi look, a ogni modo, Ilary appare sempre perfetta e a suo agio in tutte le mise, valorizzati anche da un trucco molto professionale in grado di esaltare i suoi magnifici occhi azzurri. Non sono mancati gli apprezzamenti da parte dei suoi fedeli fan, che l’hanno paragonata a Barbie per i capelli biondi e il look rosa. La somiglianza di sicuro c’è ma, a differenza della nota bambola made in USA, Ilary ha personalità da vendere!