Il caramello perfetto è uno solo: consigli e trucchi per prepararlo

Una delle salse per i dolci più gettonata è anche facile da preparare per il caramello perfetto servono alcuni piccoli accorgimenti per non sbagliare

Questa è una ricetta che non è una ricetta, perché in fondo il caramello dolce perfetto non esiste. In compenso però esistono alcuni trucchi per prepararlo e possono facilitarci la vita. La salsa più buona del mondo è un’arte che anche noi faremo nostra seguendo questi consigli.

Il segreto è la perfetta caramellizzazione dello zucchero. Ma tutto lo zucchero o solo quello semolato? Qui sta il primo trucco, scegliere di non scegliere perché il vero caramello dolce non ha regole. Lo zucchero semolato è certamente indicato, perché do anche il colore perfetto alla preparazione finale ma non il solo. Ma va bene anche quello di canna che comunque si scioglie perfettamente.

Poi ci servono altro due ingredienti che però possono diventare uno solo perché tutto dipende dal metodo che vogliamo usare per cucinare il caramello. Sicuramente abbiamo bisogno di una pentola ampia, ma deve anche avere il fondo giusto. Più è spesso, meglio il calore sarà distribuito in modo omogeneo, impedendo che il caramello bruci in qualche punto. Il secondo ingrediente invece è l’acqua e adesso vi spieghiamo perché può anche non servire.

Il caramello perfetto è uno solo: i metodi di cottura

Ci sono infatti due modi per preparare il caramello perfetto, quello a secco e quello con l’acqua. In quello a secco, dovremo solo sciogliere lo zucchero nel pentolino, ma necessita di più attenzione. Invece con secondo metodo dovremo solo sciogliere lo zucchero nell’acqua che evaporerà in fase di cottura ed è più facile per chi è poco pratico.

Ma fondamentale è anche la temperatura di cottura, compresa tra i 155 e i 165 gradi per un caramello normale. Se però vogliamo un caramello più scuro, la temperatura dovrà essere tra i 165 e i 175 gradi.

E adesso vediamo insieme le due ricette per preparare il caramello, partendo da quello con l’acqua.

Prendiamo un pentolino di acciaio versando 400 grammi di zucchero. Accendiamo e aggiungiamo 200 ml di acqua facendo cuocere tutto a fuoco lento, continuando a mescolare per far sciogliere bene lo zucchero. Facciamo arrivare al bollore in modo che l’acqua cominci ad evaporare e quando arriva alla temperatura giusta leviamo la pentola dal fuoco. Mettiamola a bagnomaria in una ciotola con acqua e ghiaccio lasciando riposare il composto per alcuni secondi.

Nella modalità a secco versiamo 400 grammi di zucchero, un cucchiaio per volta, in un pentolino di acciaio. Dopo il primo cucchiaio, lasciamolo sciogliere lentamente a fuoco lento senza girare con un cucchiaio ma solo ruotando il pentolino e non mescolate. Appena si sarà sciolto, andate avanti con il secondo cucchiaio di zucchero e poi con tutto il resto.