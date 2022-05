Il dramma di Giorgia Surina, viene tutto a galla ora: “Prima non c’era una legge”

Durante una recente intervista Giorgia Surina si è lasciata andare al ricordo di un periodo drammatico della sua vita, oggi tutto è cambiato.

Classe 1975, Giorgia Surina è diventata un volto noto in giovanissima età, entrando nel cuore degli italiani già dalle sue primissime esperienze. Il suo personaggio si associa ben presto alla rete MTV, dove diventa la “veejay” e conduttrice di diversi programmi musicali, uno su tutti TRL.

Una delle più recenti apparizioni che il pubblico sicuramente ricorda è quella allo show di Milly Carlucci, quando si è cimentata con le coreografie di danza del maestro Maykel Fonts a Ballando con le stelle. Viso pulito, una ragazza acqua e sapone che è rimasta sempre tale, oggi nella vita di Giorgia ci sono diverse novità. Ospite di una recente puntata del programma Oggi è un altro giorno, Giorgia Surina è stata intervistata da Serena Bortone.

Come di consueto, nel programma si ripercorrono i punti salienti della carriera e della vita degli invitati e, nel caso della Surina si è partiti proprio dall’esperienza di Ballando che lei ha ricordato con molto affetto. La conduttrice però, è stata invitata principalmente per la presentazione del suo primo romanzo, un racconto che tratta il tema della maternità. Durante l’intervista è emerso anche il racconto di un periodo drammatico della vita di Giorgia, a causa di un uomo.

“Per fortuna è cambiato”, Giorgia Surina rivive il periodo difficile a causa di un uomo

Parlando con Serena Bortone, la conduttrice si è lasciata andare al ricordo di un periodo molto difficile che ha vissuto tempo fa. Parliamo del 2003, quando una giovane Giorgia Surina si trovò a combattere con un vero e proprio episodio di stalking.

Nel racconto ha parlato di un ragazzo che ha iniziato a crearle problemi con dei semplici scherzi telefonici, per poi passare a messaggi sul cellulare poco carini. La Surina ha spiegato che le interazioni di questa persona si sono trasformate poi in scritte sui muri che riportavano diciture non belle su di lei per le strade di Milano. Per mettere fine al problema si è passati quindi a delle denunce che hanno portato fortunatamente alla fine di questa storia.

Giorgia ha raccontato così lo spiacevole episodio, come quest’altra vip che a Serena Bortone ha rivelato un suo dramma. La conduttrice ha concluso poi spiegando che ai tempi dell’accaduto ancora non si parlava di stalking e non c’era ancora una legge su questo, ma “Per fortuna adesso la situazione è cambiata“.