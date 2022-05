Il trucco occhi di tendenza 2022: tutti i make up da provare subito!

Il 2022 è caratterizzato da un trucco occhi originale e super impattante. Scopri con noi la tendenza must have.

Le tendenze, come tali, vanno e vengono, non solo nel campo della moda ma anche nell’ambito make up.

Gli stili per il trucco occhi si sono fatti sempre più originali e creativi e per stare al passo con le tendenze, ci sono alcuni trend che dovresti assolutamente provare. Scopriamoli insieme.

Il trucco occhi per il 2022: prova la nuova tendenza

Il trucco è una parte molto essenziale della personalità di ogni donna, in particolare il trucco occhi, che riesce a trasmettere la nostra vera essenza.

Per questo motivo ti sveliamo le tendenze must have per il trucco 2022, che sicuramente cattureranno l’attenzione. Non ti resta che scegliete il tuo stile preferito e metterti al lavoro.

Smokey eyes

Chi ha detto che lo smokey eye può essere realizzato solo con i neri e i marroni? Opta invece per colori come l’indaco o il blu notte e vedrai che non ti pentirai del risultato. Inizia aggiungendo un tocco di ombretto rosa su tutta la palpebra, dopodiché applica una tonalità blu shimmer sulla palpebra inferiore e sfuma bene il tutto.

Applica lo stesso colore sulla linea delle ciglia inferiori per un effetto smokey. Puoi anche sostituire il tuo ombretto con una matita blu per aumentarne l’intensità.

Occhi da sirena

Con questo stile puoi giocare con le consistenze degli ombretti (opachi e brillanti) per creare questo effetto mozzafiato. Non applicare l’eyeliner sull’attaccatura delle ciglia superiori, ma vai avanti e rivesti il contorno occhi con un eccentrico eyeliner blu. Se sei abbastanza audace da provare questo genere di look, assicurati di preparare i tuoi occhi usando un primer per occhi. In questo modo potrai sfoggiare il tuo capolavoro per l’intera giornata. A questo punto, non ti resta che aggiungere un rossetto nudo opaco e sei pronta per passare all’azione.

Tonalità nera come tendenza per il trucco occhi 2022

Si tratta di un’altra versione del classico smokey eye marrone e nero: questo, a differenza dell’originale, è più scuro, più profondo e ha uno stile più gotico. Il motivo è che è uno dei pochi look che richiede un solo colore, il nero. Per creare questo effetto intenso e impattante, basta passare una matita kohl su tutta la palpebra.

Sfumala usando un ombretto nude o marrone per ammorbidire i bordi. Fatto ciò, applica la matita sulla linea delle ciglia inferiori e sfumala con lo stesso ombretto marrone per ottenere un effetto smokey.