Il trucco blush che spopola sui social: per ringiovanire in un batter d’occhio!

Su TikTok sta spopolando un piccolo trucco sul modo in cui applicare il blush per ottenere un risultato ringiovanente.

Quante di noi hanno usato il blush nella loro vita? Ma il modo in cui lo hai applicato potrebbe non essere quello giusto.

In questi giorni è diventato virale il video di una ragazza che ha applicato il blush seguendo le indicazioni di un famoso make up artist. E’ lo stesso che si occupa di truccare la celebre Kim Kardashian. Scopriamo insieme il trend che sta facendo impazzire il web.

Con questo trucco blush l’effetto ringiovanente è assicurato

Se hai voglia di mantenere un aspetto giovane e luminoso, c’è una nuova tendenza diventata virale su TikTok che potrebbe fare proprio al caso tuo.

Si tratta di un metodo insolito che sta impazzando sul social e riguarda proprio il blush. Molte di noi lo mettono sulle guance per aggiungere un po’ di colore al proprio viso, ma con questo metodo invece, viene consigliato di applicarlo sotto gli occhi. Proprio così. Nel tentativo di ottenere l’ultimo look da baby doll, reso celebre dalla make-up artist di Kim Kardashian, Ariel Tejada, i TikTokers hanno applicato una piccola quantità di blush liquido rosa sotto gli occhi prima di aggiungere il loro correttore.

Una degli utenti di TikTok Hayley, conosciuta anche come hayleybuix, ha pubblicato un video in cui tenta di riprodurre questo metodo. Nel video vediamo Hayley provare la tecnica, dichiarando che si tratta di un metodo assolutamente da provare. Si vede prima Hayley mettere un po’ di blush liquido sotto agli occhi e successivamente aggiungere del correttore liquido. Poi, usando un pennello da sfumatura, mescola il trucco. Questa tecnica illumina immediatamente le tue occhiaie, grazie al blush rosa che agisce come un correttore di colore per contrastare eventuali occhiaie. Inoltre, sfumando leggermente il blush fino al contorno occhi, in teoria si evitano linee dure e non sfumate tra i prodotti make up.

Il video di Hayley, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web. In una sola settimana, ha raggiunto ben 5,4 milioni di visualizzazioni. Non solo, ha ottenuto più di 800 mila like e più di 4 mila condivisioni. Anche se la maggioranza delle persone è rimasta entusiasta di questa tecnica, alcuni non l’hanno apprezzata. Ma del resto, è difficile mettere d’accordo tutti. A questo punto, non ti resta che provarla tu stessa e farci sapere come va.