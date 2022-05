Tina Cipollari irriconoscibile: le foto svelano tutto, ma la verità è un’altra!

Dai tempi del suo esordio a Uomini e Donne, il volto di punta Tina Cipollari è incredibilmente cambiata, ha ricorso alla chirurgia estetica?

Era il lontano 2001 quando una giovane e bellissima Tina Cipollari muoveva i suoi primi passi nello studio di Uomini e Donne. Con i suoi riccioli biondi, gli abiti elegantissimi e il fare da vamp ha subito catturato l’attenzione per la sua originalità. Ben presto si è capito che la sua carriera non sarebbe finita lì, in effetti la Cipollari divenne un vero e proprio personaggio televisivo.

Tra qualche partecipazione in reality show e diverse ospitate in talk show, Tina ha conquistato il pubblico e Maria De Filippi non poteva farsela sfuggire. Dopo una breve pausa per dedicarsi ai bambini e alla famiglia, torna a Uomini e Donne nel 2008, prendendosi il suo ruolo di opinionista che continua ancora oggi. In questi anni la Cipollari è diventata una vera icona, anche perché con le sue imprevedibili gag e i suoi coloriti commenti è una certezza all’interno del programma.

E come non pensare all’infinito battibecco tra lei e Gemma Galgani? Divenuto anche quello un momento cult dello show, Tina gliene ha combinate davvero di tutti i colori. Tra il manichino vestito da mummia, le torte in faccia e gavettoni, la malcapitata corteggiatrice over ne ha viste di ogni, rispondendo però sempre a tono alla sua “nemica”. Insomma, sarebbe difficile immaginare il programma senza di lei, ma vi ricordate com’era agli esordi? La sua bellezza era molto evidente ma, col passare del tempo, molti hanno pensato che l’opinionista abbia ricorso alla chirurgia estetica.

Tina nega i ritocchi, l’opinionista ha cambiato il suo aspetto a causa di qualche chilo in più

Si trovano in rete molti filmati dell’epoca in cui Tina Cipollari si affacciò a Uomini e Donne come corteggiatrice. Sempre bellissima prima come oggi, ma si potrebbe pensare che il suo viso abbia subito qualche piccola modifica con l’aiuto del bisturi. Come molte altre vip, anche l’opinionista è finita più volte nelle grinfie della rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia.

Si può dire che in quelle occasioni, la Cipollari non abbia superato lo “scanner test” a pieno titolo. Gli autori hanno evidenziato che nel corso degli anni, la vamp possa aver dato una rimpolpata a viso, che appare più pieno, e labbra che sembrano più carnose. Già tempo fa, però, in una puntata di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi sottopose all’attenzione di Tina il video di Striscia la Notizia, nelle cui grinfie è finita anche quest’altro volto noto della tv.

Lei però, non se la prese più di tanto sostenendo che in realtà non avrebbe mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. La Cipollari affermò infatti con molta convinzione, che i suoi cambiamenti, anche nel viso, fossero soltanto il frutto dei chili in più che ha acquistato nel corso degli anni. Niente punturine e bisturi quindi per Tina Cipollari, che continua ad essere sempre più raggiante, anche con una linea diversa di cui va molto fiera.