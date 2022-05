Qual è il tuo linguaggio dell’amore? Scoprilo grazie a questo test

By

Il test del linguaggio d’amore ti aiuterà a riconoscere il tuo modo di esprimere i sentimenti (e anche quello del tuo compagno). Ecco come!

Forse non lo sai ma esistono diversi tipi di “linguaggio” quando parliamo di sentimenti.

No, non ci sono solo le terzine di Dante o le rime dei cantautori che preferisci: fidati di noi!

Il test di coppia che abbiamo pensato oggi per voi ti aiuterà a capire qual è il tuo linguaggio e, forse, anche qual è quello del tuo compagno.

Adesso finalmente potrai capire qualcosa di più del vostro rapporto! Che ne dici, vale la pena provarlo?

Test del linguaggio d’amore: scegli un elemento e scopri qual è il tuo

Probabilmente sai già di che cosa stiamo parlando ma non fa mai male ribadire i concetti importanti, soprattutto quando parliamo d’amore.

Esistono numerosi tipi di linguaggio d’amore e cioè quel modo che abbiamo tutti di esprimere i nostri sentimenti verso gli altri!

Oggi vogliamo capire qual è il tuo. Spesso, infatti, coppie che si amano alla follia rimangono piuttosto interdette dal proprio partner. Ma perché parla tanto invece di aiutare concretamente o… viceversa?

Prima di capire che cosa il tuo partner considera un atto d’amore, potrebbe volertici molto tempo. Noi, oggi, ti proponiamo un test di coppia, quello del linguaggio d’amore, che ti aiuterà a rendere i tempi molto più brevi!

Guarda le opzioni che hai qui sopra e scegli quella che ti sembra, più di tutte, in grado di esprimere amore.

fare regali : il tuo modo di dimostrare amore è tramite regali. Poco importa che siano costosi o “semplici” pensierini fatti a mano: un oggetto è meglio che parole vuote o senza senso!

Sei una persona che ha un modo di approcciarsi agli oggetti o alle cose che spesso lascia gli altri a bocca aperta. Tieni tutto da conto, anche i fogliettini o gli scontrini, e per te buttare qualcosa è veramente fare peccato!

Spesso tu tieni tutto mentre i tuoi partner finiscono per scartare o buttare i pensierini più piccoli che gli hai dato creando spesso drammi a volte insuperabili!

: il tuo modo di dimostrare amore è tramite regali. Poco importa che siano costosi o “semplici” pensierini fatti a mano: un oggetto è meglio che parole vuote o senza senso! Sei una persona che ha un modo di approcciarsi agli oggetti o alle cose che spesso lascia gli altri a bocca aperta. Tieni tutto da conto, anche i fogliettini o gli scontrini, e per te buttare qualcosa è veramente fare peccato! Spesso tu tieni tutto mentre i tuoi partner finiscono per scartare o buttare i pensierini più piccoli che gli hai dato creando spesso drammi a volte insuperabili! contatto fisico : nel test del linguaggio d’amore tu hai scelto il contatto fisico. Per te è assolutamente basilare che una relazione affettuosa abbia, alla base, tantissimo contatto! Tieni per mano, abbracci, accarezzi, proteggi: per te è solo normale ma ti sei forse resa conto spesso che poche persone sono così “affettuose” con le mani! Probabilmente, però, sei anche difficile da dimenticare: se vuoi provare a scoprirlo, però, puoi provare questo nostro test che ti svela se i tuoi ex si ricordano di te !

: nel test del linguaggio d’amore tu hai scelto il contatto fisico. Per te è assolutamente basilare che una relazione affettuosa abbia, alla base, tantissimo contatto! Tieni per mano, abbracci, accarezzi, proteggi: per te è solo normale ma ti sei forse resa conto spesso che poche persone sono così “affettuose” con le mani! Probabilmente, però, sei anche difficile da dimenticare: se vuoi provare a scoprirlo, però, puoi provare ! parole di affermazione : tu non sei sicuramente una di quelle persone che ci mette tanto a dire “ti amo”, non è vero?

Le parole di affermazione, però, non sono solo quelle “classiche” dell’amore! Tu chiedi al tuo partner se ha mangiato, come sta, quando è tornato a casa, se c’era traffico o gli chiedi spesso di raccontarti la tua giornata. Per te è importantissimo che nella coppia ci sia dialogo, di qualsiasi tipo. Ti offendi particolarmente quando qualcuno non ti chiede nulla di te oppure passa tanto tempo in silenzio… ma diciamoci la verità, questi sono anche i tipi di personalità da cui sei attratta di più!

: tu non sei sicuramente una di quelle persone che ci mette tanto a dire “ti amo”, non è vero? Le parole di affermazione, però, non sono solo quelle “classiche” dell’amore! Tu chiedi al tuo partner se ha mangiato, come sta, quando è tornato a casa, se c’era traffico o gli chiedi spesso di raccontarti la tua giornata. Per te è importantissimo che nella coppia ci sia dialogo, di qualsiasi tipo. Ti offendi particolarmente quando qualcuno non ti chiede nulla di te oppure passa tanto tempo in silenzio… ma diciamoci la verità, questi sono anche i tipi di personalità da cui sei attratta di più! atti di servizio: ehi, capiamoci. Se siete una coppia dovreste entrambi (almeno ci auguriamo) dividere gli oneri di casa! Se hai scelto gli “atti di servizio”, però, vuol dire che sei una persona che crede fermamente nel fare qualcosa di buono o di concreto per il tuo partner… anche se lui non vuole!

Pulisci casa o i piatti, fai la spesa oppure metti in ordine: il tuo partner non ti chiede nessuna di queste cose ma tu le fai perché credi fortemente che sia importante dare agli altri un ambiente sano o quello che può aiutarli a stare bene anche quando tu non ci sei.

Allora, hai capito qual è il tuo linguaggio d’amore e quello del tuo partner? Adesso che sai quali sono, orientativamente, i vostri linguaggi d’amore il nostro test potrà aiutarvi a capirvi meglio. Quando litigate e lui ti abbraccia invece che dirti che tutto va bene o parlare dei problemi, sai che prima di arrabbiarti devi capire anche il suo linguaggio d’amore!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.