Test della Forza | Come dovresti esprimere tutta la forza del tuo carattere?

Con il test della forza interiore capiremo in quale maniera dovresti incanalare la tua energia per permetterle di esprimersi al meglio.

La forza di carattere nelle donne non è sempre vista in maniera positiva. Come spesso ci troviamo a sperimentare, infatti, una donna forte è considerata troppo aggressiva o addirittura dal carattere violento.

Accade quindi che, per non incappare nel giudizio della società, molte donne tendano a nascondere la propria forza o peggio ancora a negarla completamente.

Non si tratta di un meccanismo salutare. Ogni individuo, maschio o femmina che sia, dovrebbe essere in grado di poter affermare la propria forza di carattere e la propria volontà a prescindere dal proprio sesso o da quello che pensa la gente.

Con questo test cercheremo di comprendere in che modo potrai riuscire a manifestare e a comunicare la tua energia caratteriale per rendere giustizia a te stessa.

Test della Forza Interiore

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente questa immagine e registrare mentalmente la prima cosa che vedi. Ciò che il tuo cervello nota per primo ci darà moltissime informazioni sul modo in cui dovresti gestire la tua forza.

1 – Il viso dell’uomo che grida

In questa immagine, il profilo dell’uomo che grida è in negativo rispetto a quello della donna, vero protagonista della composizione.

Significa quindi che l’uomo che grida è allo stesso tempo in secondo e in primo piano. Si trova in secondo piano perché è praticamente tutt’uno con lo sfondo, ma è anche in primo piano perché si sovrappone parzialmente alla figura della donna.

Se hai notato la figura dell’uomo prima di quella della donna significa che hai molta paura che la tua forza possa scoppiare tramutandosi in rabbia.

Probabilmente in alcuni momenti della tua vita hai sperimentato la sensazione di essere travolta da un’ira troppo violenta per essere controllata. Con il tempo hai cominciato a temere che quella rabbia possa esplodere spesso e che possa farti comportare in una maniera che non ti renderebbe orgogliosa.

Il nostro consiglio è di non tentare di sopprimere o di controllare la tua rabbia sempre e comunque. Negare la rabbia è infatti il modo migliore per farla esplodere nei momenti e nei modi più impensati.

Cerca di fare in modo che la tua energia si manifesti spesso, tutte le volte che ha bisogno di farlo. Non tentare di trattenerti oppure di comportarti “come si dovrebbe” o come la società si aspetta da una persona come te. Cerca prima di tutto di essere fedele a te stessa.

2 – Il viso della donna con gli occhi chiusi

La donna con gli occhi chiusi sembra avere un’aria molto assorta. I suoi occhi chiusi fanno pensare che si stia concentrando esclusivamente sulla propria interiorità.

Se hai notato per primo questo profilo femminile si può affermare che per te il concetto di forza coincide con la capacità di assorbire i colpi restando in silenzio e senza lamentarsi eccessivamente.

Si potrebbe pensare che questo atteggiamento sia molto passivo ma in realtà è soltanto indice di un tipo di forza meno appariscente, più silenziosa ma comunque ammirevole.

Se hai visto per primo il viso della donna, il nostro consiglio è di cambiare leggermente atteggiamento. Anche se sei una persona perfettamente in grado di mantenere la calma e preferisci rimanere in silenzio durante un conflitto, manifestare i tuoi desideri e le tue intenzioni a volte è necessario.

In determinati casi potresti tentare di essere forte in maniera attiva e non solo come reazione alle azioni di altri. Cerca di agire per ottenere quello che desideri in maniera netta, decisa e senza mediazioni.

In questo modo non sarai più percepita come “la persona che rimane sempre in silenzio” ma come “la persona che sa farsi rispettare e sa ottenere quello che vuole”. Si tratta di un vantaggio non da poco nei confronti di determinate persone che, se tu rimanessi sempre in silenzio, potrebbero considerarti una persona debole e di cui potrebbe essere facile approfittare.

