Questo strudel è speciale: gli asparagi diventano protagonisti in cucina

Un antipasto particolare e buonissimo con soli quattro ingredienti: ecco lo strudel delicato con asparagi, prosciutto e formaggio

In primavera uno degli ingredienti principe in cucina diventano gli asparagi e oggi li cucineranno in modo davvero particolare. Perché diventeranno il ripieno di uno strudel salato invitante e buonissimo, da servire come antipasto o come parte di un aperitivo in versione finger food.

Una ricetta dolce che diventa salata, ma molto semplice da preparare. Servono della pasta soglia, anche comprata già pronta, degli asparagi freschi. Del proscoiuitto e un formaggio morbido come crescenza, stracchino, certosa, ma anche della gorgonzola dolce.

Strudel delicato con asparagi, prosciutto e formaggio: la ricetta passo dopo passo

Se avanzano delle fette di strudel delicato con asparagi, prosciutto e formaggio, nessun problema. Avvolgiamole nella pellicola e teniamole in frigo. Quando è ora, le riscalderemo in forno nel microonde o nella friggitrice ad aria.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

300 g di asparagi

120 g di prosciutto cotto in fetta unica

140 g di crescenza

1 uovo grande

sale q.b.

pepe q.b

Preparazione:

Partiamo dalla preparazione degli asparagi. Laviamoli bene sotto acqua corrente, poi con un coltellino oppure un pelaverdure eliminiamo la parte dura dei gambi.

Mettiamo a cuocere gli asparagi in acqua bollente e già salata (oppure al vapore) e spegniamo quando sono ancora abbastanza duri perché tanto finiranno di cuocere in forno. Possono bastare 10-12 minuti perché siano pronti. A quel punto scoliamoli facendo attenzione a non rovinarli e lasciamoli raffreddare in uno scolapasta perché perdano l’acqua.

Mentre aspettiamo, prepariamo gli altri ingredienti: prendiamo la fetta di prosciutto e tagliamola a dadini. Poi in un piatto aggiungiamola alla crescenza, tirata fuori dal frigorifero almeno 20 minuti prima, amalgamando bene tutto.

Riprendiamo gli asparagi, stacchiamo le punte tenendole da parte e tagliamo a pezzetti il resto del gambo, aggiungendolo al resto del ripieno a base di prosciutto e formaggio. Mescoliamo delicatamente per non far rompere gli asparagi e l’interno dello strudel è pronto.

Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia e bucherelliamo con i rebbi della forchetta la zona centrale, stendendo poi lì il composto a base di crescenza, prosciutto e asparagi. Poi ripieghiamo la sfoglia per formare il classico strudel spennellando tutta la superficie, anche sui lati, con l’uovo leggermente sbattuto.

Appoggiamo lo strudel delicato con asparagi, prosciutto e formaggio su una placca da forno e infiliamola in forno preriscaldato a 180° per circa 35 minuti o comunque fino a quando la superficie sarà bella dorata.

Quando togliamo lo strudel salato dal forno, lasciamolo riposare su una griglia o un tagliere per una decina di minuti. Poi tagliamolo a fette servendolo tiepido.