I segni che tradiscono sempre gli amici: speriamo tu non sia tra loro!

Ebbene sì, dobbiamo dirlo: questi segni zodiacali tradiscono sempre l’amicizia. Credi di conoscerne qualcuno? Controllalo subito!

Pensa ai tuoi amici: di quanti di loro ti fidi, veramente?

Ci sono persone, infatti, che non importa da quanto tempo conosci o che cosa avete passato insieme: sai che potrebbero tradirti e da un momento all’altro!

Magari è la tua amica che diventa improvvisamente “simpatica” quando la tua ultima fiamma si fa vedere oppure quella collega che finisce spesso per metterti nei guai (anche se giura che non lo fa appositamente!).

La classifica di oggi dell’oroscopo di aiuterà a capire da chi sei circondata: pronta a scoprirla insieme?

I segni zodiacali che tradiscono sempre l’amicizia: scopri chi sono

Eh sì, non c’è niente da fare: esistono segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici!

Lo sappiamo, lo sappiamo: tu non tradiresti mai una persona a cui vuoi bene e i tuoi amici sono tutte persone integerrime, che ti supportano e ti amano.

Ma è proprio così?

La classifica di oggi dell’oroscopo è qui per svelare quali sono i segni zodiacali che tradiscono sempre l’amicizia, sperando di non trovare anche il tuo segno tra le prime cinque posizioni!

Pensaci bene: quanto conosci bene tutti i tuoi amici? Chi è che racconta in giro i tuoi fatti più segreti? C’è qualcuno che si approfitta delle tue confidenze per avere un vantaggio su di te? Scopriamolo subito!

Gemelli: quinto posto

Iniziamo la classifica di oggi con i nati sotto il segno dei Gemelli. Cari Gemelli, noi sappiamo che voi pensate di essere persone veramente leali e gentili ma la verità, purtroppo per tutti, è un’altra.

I Gemelli sono persone estremamente concentrate su sé stesse che solo occasionalmente si ricordando di avere degli amici. Non a caso i Gemelli si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più imprevedibili dell’oroscopo!

Capricorno: quarto posto

Beh, cari Capricorno, c’è un problema se vi state offendendo oggi. Sì, è vero che siete nella classifica dei segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici ma è anche vero che questa non è un’illazione. Vi è capitato più di una volta di mettere il vostro benessere al primo posto… e chi s’è visto, s’è visto!

Le persone che hanno a che fare con un Capricorno sanno che c’è la concreta possibilità di essere “tradite” da un momento all’altro. Ehi, ad ognuno il suo: voi Capricorno, però, non potete lamentarvi quando gli altri vi chiedono di prendervi le vostre responsabilità!

Scorpione: terzo posto

Cari Scorpione, ci dispiace dovervi inserire nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici. Non lo facciamo a cuor leggero, però: possiamo dire che, a volte, siete davvero dei traditori!

Eh sì, lo sappiamo che non ve lo aspettavate però è così: voi Scorpione siete in grado di tradire la fiducia degli amici senza battere ciglio.

Dopotutto per uno Scorpione è importante innanzitutto avere quello che gli interessa e poi il rapporto con gli altri. Diventa chiaro che, se ragionate così, un tradimento od una “pugnalata alle spalle” sono sempre possibilità all’orizzonte!

Sagittario: secondo posto

Come? I Sagittario vi stupiscono per la loro posizione così in alto nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Si vede che non avete mai conosciuto abbastanza bene un Sagittario perché anche loro sono persone capaci di tradimenti veramente sconvolgenti!

Un Sagittario, infatti, vi lascerà sempre a bocca aperta per la maniera puntuale con la quale cura sempre i propri interessi e mai quelli degli altri, soprattutto degli “amici”.

Scoprirete troppo tardi (e a vostre spese) come i Sagittario conoscano segreti su di voi che non vi hanno rivelato per rimanere neutrali o non vi abbiano aiutato quando potevano. Occhi aperti!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici

Ebbene sì, cari Ariete, siete al primo posto della classifica dei segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici.

Prima di arrabbiarvi, però, vi chiediamo di farvi una domanda: perché avete questo primato così brutto?

Vi rispondono stelle e pianeti: cari Ariete, siete veramente molto egocentrici quando volete… inutile cercare di nasconderlo!

Gli Ariete, purtroppo per loro e per i loro amici, sono persone sempre concentrate su un obiettivo.

Questo va bene nella vita in generale ma non quando si mette al primo posto il proprio successo personale a scapito di quello che provano gli altri che, spesso e volentieri, vengono “usati” dagli Ariete. Che ne dite, proverete a farvi un esame di coscienza? (Forse no, visto che siete anche nella classifica dei segni zodiacali che non ascoltano mai un buon consiglio, neanche per sbaglio!)