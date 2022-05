Ecco il mantra da ripetere per avere una relazione appagante e felice

Credi nella magia delle parole? Secondo alcuni il mantra che stiamo per svelarti avrebbe il potere di rendere ogni relazione felice ed appagante.

Le parole hanno un grandissimo potere e tutto dipende dall’uso che decidiamo di farne. Le parole sono alla base della comunicazione e della comprensione della coppia. Entrambi i partner ascoltano le parole dell’altro e dicono loro stessi delle parole. La finalità delle parole è quella di favorire la comprensione all’interno della coppia, di se stessi e dell’altro.

Il potere che celano le parole sta nella loro capacità di essere positive o negative, pugno o carezza, distruttive o curatrici.

Le parole sono distruttive quando feriscono l’altro. Questo è il caso in cui il partner fa insulti, critiche, colpevolizza l’altro o lo disprezza. Queste parole sono pericolose perchè minano l’autostima di chi le ascolta nel caso in cui questo decidesse di crederci. Anche se fossero solo parole dettate dalla rabbia, se chi le ascolta le considera vere queste diventano la sua realtà e quindi anche la realtà della coppia.

Accanto alle parole negative ci sono quelle positive, belle, piene di amore, confortanti, che valorizzano l’altro. Sono parole che ci rendono fieri e felici, accrescono l’autostima e riducono il malessere. Coltivare questo tipo di parole è importane per consolidare il rapporto. Per godere del potere delle parole potremmo decidere di ripeterci parole positive e lasciare che rendano positivo il nostro rapporto con l’altro.

Ecco il mantra da ripetere per una relazione romantica appagante

Un’internauta americana ha condiviso sul sito americano Cup of Jo, il suo modo originale per migliorare la salute della sua coppia. Molti utenti hanno concordato con la sua teoria. Secondo la donna per una relazione che duri basta affidarsi alle parole. Le parole che ogni coppia dovrebbe ripetersi sono estremamente semplici ma estremamente potenti. Questa semplice frase aiuterebbe ad accettare pienamente l’altro:

Nessuno è perfetto

Si trattò di un consiglio che le venne dato in un momento in cui il suo matrimonio era in crisi. Sorprendentemente più ripeteva a se stessa che nessuno è perfetto più sentiva di colpevolizzare meno il marito e ad evitare parecchie discussioni. Molti mesi dopo ha ammesso che si è trattato del miglior consiglio mai ricevuto.

Questa semplice frase aiuta a mettersi in discussione. Anche noi abbiamo dei difetti, perchè dunque puntiamo il dito su quelli degli altri e ci infastidiamo quando si prendono di mira i nostri?

Mettersi in discussione è la chiave per migliorare il rapporto, alla fine chi ha mai voluto accanto una persona perfetta? Non serve la perfezione, serve non oltrepassare i limiti e questa frase ci aiuta a fare esattamente questo.