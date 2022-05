È stata la bionda Kelly di Beverly Hills 90210: oggi è irriconoscibile

La ricordiamo tutti come l’odiata Kelly della serie per adolescenti Beverly Hills 90210. Ecco com’è oggi a distanza di oltre 30 anni dalla prima puntata.

Beverly Hills 90120 è stata una delle serie più famose e amate dagli adolescenti degli anni ’90. I suoi personaggi iconici sono ancora oggi impressi nella mente di chi ha seguito la serie dall’inizio alla fine, semplicemente impossibili da dimenticare. Beverly Hills 90210 è stato inoltre il trampolino di lancio per attori ora molto affermati come l’amatissima Shannen Doherty (anche protagonista della serie di successo Streghe), il compianto Luke Perry e l’ex marito di Megan Fox, Brian Austin Green. Ma che fine ha fatto Jennie Garth, l’attrice che interpretava Kelly? Oggi è irriconoscibile.

Tra le serie tv più amate dagli adolescenti degli anni ’90 c’è sicuramente Beverly Hills 90210, che ha rappresentato per milioni di ragazzi in tutto il mondo un vero punto di riferimento. Lo stile era quello classico dei teen drama tanto amati: un mix di tormentate storie d’amore, vite familiari difficili e genitori fastidiosi. Ancora oggi Beverly Hills 90210 è considerata una delle serie più iconiche di sempre insieme a The O.C. (a proposito, sapete che fine ha fatto Mischa Barton, l’interprete di Marissa in quest’ultima serie cult?). Ma com’è oggi Jennie Garth, che interpretava l’odiato personaggio di Kelly?

È stata la Kelly di Beverly Hills 90210, ma il tempo non perdona

A distanza di tutti questi anni, Jennie Garth appare completamente diversa da quella ragazzina bionda e tutta pepe che eravamo abituati a vedere sul piccolo schermo.

Nata nel 1972 e cresciuta in un ranch dell’Illinois, a soli 13 anni si è trasferita in Arizona con la famiglia e ha iniziato a lavorare come modella. A 17 anni un agente pubblicitario le ha consigliato di intraprendere la carriera di attrice e la giovane Jennie ha subito iniziato a fare diversi provini per vari film. Solo un anno dopo è stata scelta dal produttore Aaron Spelling per il ruolo di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210, che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Grazie a questa sua interpretazione ha ottenuto anche un Young Artist Awards, un premio per gli artisti emergenti.

Pare che i rapporti con la collega Shannen Doherty (che interpretava Brenda) non fossero assolutamente buoni. Le due infatti erano solite litigare anche per piccolissime cose. Con passare degli anni, a ogni modo, le due attrici sembrano essersi riappacificate e ora hanno un buonissimo rapporto. Nel 1992, mentre andava in onda la seconda stagione di Beverly Hills 90210, Jennie ha girato (in pieno stile Jane Fonda) dei video sul fitness che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Nello stesso anno è addirittura uscita la versione Barbie del suo personaggio Kelly Taylor, insieme agli altri iconici personaggi Brandon, Brenda, Dylan e Donna.

Dopo il clamoroso successo ottenuto negli anni 90, la Garth ha cospicuamente ridotto le sue comparse sul piccolo schermo. Nel 2001 ha sposato l’attore Peter Facinelli, con il quale ha avuto tre figlie: Luca Bella, Lola Ray e Fiona Eve. I due hanno però divorziato nel 2013, e nel 2015 l’attrice si è fidanzata con Dave Abrams, che ha sposato nel luglio dello stesso anno. Prima di sposare Facinelli si è convertita al cattolicesimo. Si dichiara inoltre vegetariana (come quest’altra nota conduttrice tv italiana) e fa parte dell’associazione per la difesa degli animali PETA.