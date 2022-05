Non spendere più di € 20 per i tuoi accessori trendy! Si può fare, da Zara!

Vuoi possedere degli accessori che siano trendy per rallegrare la tua primavera? Lo puoi fare e senza spendere una fortuna, con gli accessori di Zara! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come fare tue le ultime tendenze in fatto di accessori!

Per essere delle vere e proprie fashion victim nei nostri look non possono mancare assolutamente loro: gli accessori. Colorati, eccentrici e unici. Così sono gli accessori più di tendenza per l’anno 2022, ma per ottenerli bisogna spendere una vera fortuna. Come fare ad indossare accessori trendy che rallegrino i nostri look estivi e primaverili senza necessariamente svuotarci i portafogli? Scopriamolo insieme su questa guida di stile targata CheDonna!

Il 2022 è decisamente l’anno dei colori, dei tessuti lavorati, dell’unicità. E qual è il modo migliore per raggiungere il livello massimo dello stile? Utilizzando gli accessori giusti!

Perché utilizzando gli accessori più trendy del momento possiamo arricchire i nostri outfit più basici, facendoli diventare perfetti!

Ma quali accessori scegliere? E come abbinarli nel modo giusto? E soprattutto, quanto devo spendere? Se ti stai ponendo queste domande sei sulla guida di stile giusta, perché oggi, qui su CheDonna, vedremo gli accessori più trendy del momento, del brand Zara, acquistabili a meno di € 20!

Gli accessori più trendy di Zara acquistabili a meno di € 20: catenina per occhiali, fascia bandana, foulard top e bracciale safari!

Quando dobbiamo accessoriare il nostro look con gli accessori dobbiamo saper scegliere quelli giusti. Non ne servono tanti, ma solo quelli più di tendenza!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli accessori di Zara più trendy in assoluto che costano meno di € 20:

foulard con stampa: una delle tendenze estive del momento riguarda i foulard da portare come bandana. Perfetto per accessoriare il nostro outfit da spiaggia. Costo € 9,95.

una delle tendenze estive del momento riguarda i foulard da portare come bandana. Perfetto per accessoriare il nostro outfit da spiaggia. Costo € 9,95. bracciale lucertola : indossi un look monocromatico? Allora chiudilo con un accessorio particolare, come il bracciale color oro a forma di lucertola. Costo € 15,95.

: indossi un look monocromatico? Allora chiudilo con un accessorio particolare, come il bracciale color oro a forma di lucertola. Costo € 15,95. foulard satinato con stampa: altro modo trendy per utilizzare il foulard è quello a mo’ di top. Costo € 9,95.

altro modo trendy per utilizzare il foulard è quello a mo’ di top. Costo € 9,95. cordoncino per occhiali: ultimo, ma non per importanza, è il cordoncino per gli occhiali da sole. Da scegliere colorato e vistoso. Costo € 9,95. A proposito, Ilary Blasi lancia una nuova moda, e riguarda gli accessori!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna più trendy di sempre, che ha visto come protagonista gli accessori di Zara a meno di € 20!

Alla prossima guida di stile! Il fashion e il divertimento sono assicurati!