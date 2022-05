Era una delle voci più belle di Amici, poi l’addio ai riflettori: eccola oggi

Che fine ha fatto? Era una delle voci più belle e apprezzate di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’addio al programma ecco cosa fa oggi nella vita. Scopriamolo insieme!

Nel corso degli anni e delle edizioni di Amici di Maria De Filippi, sono stati tanti i volti e le voci che hanno preso parte al programma, chi come concorrente e chi come giudice o professionista.

Alcuni dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono riusciti a raggiungere il meritato successo, spopolando con una carriera televisiva (vedi Stefano De Martino), nell’ambiente musicale (vedi Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, The Kolors) o nel mondo della danza.

Altri, hanno continuato a lavorare in questo ambito ma lasciando da parte le luci televisive prediligendo ambienti più informali e conviviali. Questo è il caso della cantante Cassandra De Rosa, che partecipò all’edizione 7 del noto reality show, vinta da Marco Carta.

Era il 2007 quando Cassandra faceva il suo ingresso nella scuola di Amici come cantante. Oggi, di anni ne sono passati e Cassandra continua a lavorare nel mondo della musica. Ecco com’è cambiata la sua vita!

Cassadra De Rosa, da Amici 7 all’allontamento dai riflettori

I riflettori sono duri da reggere e non tutti hanno la forza per resistervi. Cassandra oggi continua a vivere di musica ma preferisce esibirsi nei locali, per un ambiente più intimo e conviviale.

Cassandra De Rosa ha fatto una bellissima esperienza all’interno del noto programma televisivo Mediaset, arrivando a collezionare un buon settimo posto in classifica finale.

Tuttavia subito dopo essere uscita dalla scuola di Amici la allora giovanissima Cassandra aveva deciso di abbandonare la musica. In un’intervista ha infatti dichiarato di averlo fatto perché non si sentiva più fiduciosa del messaggio che stava portando alla gente fuori. Questo perché Amici la aveva allontanata dalla sua realtà.

Per tale motivo aveva deciso di intraprendere un percorso di vita differente. Si era rimboccata le maniche e aveva iniziato a lavorare come responsabile in un pub e poi in un negozio di scarpe.

Alla fine Cassandra è riuscita a risentire la connessione con la sua vita e ha capito che le mancava qualcosa per poter essere totalmente se stessa. Per questo motivo ha deciso di ritornare a cantare. Si è diplomata in una scuola professionale ad indirizzo turistico a Roma e ha deciso di riprendere a cantare.

Adesso si esibisce nei locali, il pubblico la applaude e l’apprezza e lei si ritiene soddisfatta.