Victoria De Angelis, una bomba di sensualità: look da togliere il fiato

Victoria De Angelis continua a stupire: con un look coprende, coda alta e occhiali, è una bomba di sensualità e i fan impazziscono.

Giorno dopo giorno, Victoria De Angelis diventa sempre più balla. La bassista dei Maneskin che ha da poco compiuto 22 anni sta acquisendo sempre più consapevolezza nella propria bellezza e nella propria femminilità e, con l’ultima foto pubblicata tra le storie di Instagram del suo profilo, ha mandato letteralmente in tilt i fan.

Chi segue i Maneskin dalla loro avventura a X Factor, ha assistito ai vari cambiamenti d’immagine di Victoria che, da diverso tempo, ha deciso di puntare sui lunghi capelli biondi e la frangia. Nell’ultima foto, però, l’acconciatura, insieme ad un look diverso e particolare, Victoria è davvero irresistibile.

Victoria De Angelis irresistibile: semore più bella

Nonostante i tantissimi impegni di lavoro, il visto di Victoria De Angelis non mostra i segni della stanchezza. A 22 anni, la bassista dei Maneskin sta vivendo intensamente il suo successo tornando, però, dai suoi amici di sempre appena rientra a Roma. Oltre ad aver riabbracciato il suo grande amore, infatti, Victoria si sta godendo la piacevole compagnia della sorella Veronica e degli amici con cui ama divertirsi e trascorrere il tempo libero.

Per un giovedì sera in giro per la capitale, Victoria ha puntato su una maglia nera, una coda alta che mette in evidenza i lineamenti perfetti del viso e degli occhiali che lasciano intravedere gli occhi azzurri.

La foto che vedete qui in alto ha rapidamente fatto il giro del web e conquistato i fan che non perdono occasione per inondare d’affetto e di complimenti la bassista dei Maneskin che ha creduto nel proprio talento e in quello di Damiano, Thomas ed Ethan con cui ha cominciato la grande avventura dei Maneskin partendo da Via del Corso a Roma per arrivare al palco del Coachella 2022 dopo aver scalato tutte le classifiche internazionali.

Giovanissima, tuttavia, Victoria ha dovuto anche affrontare un grande dolore come quello causato dalla perdita della mamma che non è riuscita a vedere il suo successo. Al suo fianco, però, ha una grande famiglia. Oltre al padre, alla sorella e a tutti i parenti, Victoria ha accanto tanti amici tra i quali in primis ci sono Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi che, per lei, sono tre fratelli.