Dicci cosa vedi in questo quadro: non è così semplice come credi!

Il test su quanto sei avventuroso metterà veramente allo scoperto questa tua caratteristica. Attenzione, però, non è così semplice come potresti pensare!

Credi di essere pronto a fare i conti con il tuo coraggio e con la tua voglia di avventura?

Capiamoci: non tutti possiamo essere novelli Indiana Jones, pronti a lanciarci sul primo treno che passa o a fare pugni mentre scappiamo da una miniera maledetta.

Questo non vuol dire, però, che nella tua vita non ci possa essere un minimo di avventura. Dobbiamo solo capire che tipo sei tu e quanto sei avventuroso: il test di oggi è perfetto per scoprirlo in un attimo!

Test: quanto sei avventuroso? Dicci solo cosa vedi nel quadro

Sembra facile dirci “solo” cosa vedi in questo quadro dell’artista e pittore surrealista Rafał Olbiński, non è vero?

Ci sono degli uccelli che vol… ah no, aspetta: sono dei fogli di un lib ro? E quelle nuvole non ti ricordano forse…

Eh sì, lo sappiamo: il nostro test su quanto sei avventuroso ti ha messo veramente in difficoltà, non è vero?

Fortunatamente non c’è una risposta giusta o una sbagliata ma solo quella che ti è sembrato di intravedere prima.

Grazie alla tua risposta, però, il test su quanto sei avventuroso ci dirà se sei un vero giramondo o se, invece, preferiresti poltrire sul divano, leggendo di avventure fantastiche senza viverle in prima persona.

Pronto per il tuo responso?

hai visto degli uccelli in volo : auspici generalmente di prosperità e fortuna, gli uccelli in volo hanno spesso un significato decisamente positivo. Rappresentano numerose opportunità che ti vengono offerte, che nascono di fronte ai tuoi occhi.

Peccato per una cosa: non hai intenzione di coglierle!

O, almeno, non vuoi coglierle o non tutte: sei una persona molto più cauta di quello che fa vedere, capace di apprezzare veramente quello che ha. Non ti interessa lanciarti nell’ennesimo progetto così, tanto per il gusto di farlo!

Ti consigliamo di provare il nostro test della soddisfazione nella vita : se il risultato è in linea con quello di oggi, non hai niente da nasconderti (non come i segni zodiacali che non sono mai onesti con sé stessi ).

Se, invece, ti renderai conto di non essere proprio felice della tua condizione attuale… forse il test di oggi potrebbe aiutarti a capire che le opportunità ci sono, manchi solo tu!

Vedere tante pagine di libro che si “sfogliano” nel cielo, vuol dire che hai finalmente iniziato ad affrontare quello che ti è successo. Poco importa che sia “grave” o meno, ognuno di noi ha problemi che deve superare prima di poter uscire nel mondo!

Dai, sei sulla buona strada:

In seconda istanza, dobbiamo dirti che il test su quanto sei avventuroso ha misurato un grado di sprezzo del pericolo ed amore dell’avventura impossibile da misurare.

Sei un vero e proprio Indiana Jones, capace di saltare su vagoni in corsa o affrontare cattivi senza cuore senza paura. Fosse per te, saresti già sul primo treno o aereo diretto verso la prossima avventura: peccato che si debba andare a lavoro tutti i giorni…

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.