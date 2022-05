Test delle Chiavi | Cosa di te devi assolutamente proteggere dagli altri?

By

Con il test delle chiavi individueremo uno dei lati più preziosi della tua personalità, quello che dovresti sempre tenere al sicuro.

Ognuno di noi possiede un carattere sfaccettato e complesso, di cui mostra alle altre persone solo una piccola percentuale. Ciò che non mostriamo è ciò che, inconsciamente, vogliamo proteggere dal resto del mondo.

Essendo un meccanismo assolutamente inconscio, nella maggior parte dei casi non siamo minimamente consapevoli di ciò che tendiamo a nascondere e di ciò che invece mostriamo senza problemi.

Perché è importante sapere quali parti di noi tendiamo istintivamente a proteggere? Perché in questo modo saremo più consapevoli dei meccanismi che regolano la nostra interazione con gli altri. In questo modo capiremo meglio quando gli altri possono ferirci perché hanno “intuito” o “intravisto” ciò che preferiremmo tenere nascosto.

Test delle Chiavi

Le chiavi rappresentano sicurezza, protezione e isolamento. Scegli la chiave che preferisci per capire cosa dovresti proteggere di più di te stessa.

1 – La chiave della cassetta della posta

Le cassette della posta hanno delle chiavi molto piccole e maneggevoli, che normalmente attirano poco l’attenzione delle persone.

Se invece hai scelto proprio questa chiave significa che ciò che tendi a tenere il più possibile nascosto è la tua situazione economica.

Oggi infatti non riceviamo più molte lettere personali. Nella cassetta della posta troviamo quasi sempre comunicazioni ufficiali, bollette, lettere legali e pubblicità. Tutti argomenti che riguardano la nostra situazione concreta dal punto di vista economico e fiscale.

Il motivo per cui tendi a non parlare molto di questo lato della tua vita è che tieni moltissimo alla tua indipendenza e preferisci che nessuno possa mettere becco nei tuoi affari personali. Questo è l’aspetto della tua vita a cui tieni di più in assoluto: se qualcuno tentasse di violarlo reagiresti davvero molto male!

2 – La chiave romantica

Questa chiave è rappresentata in una maniera un po’ imprecisa, quasi infantile. Sembra il disegno di un bambino oppure di un adolescente.

Purtroppo però da adulti tendiamo a perdere gradualmente il contatto con il nostro bambino interiore.

Se hai scelto proprio questa chiave significa che ciò che conta di più per te sono i sogni e l’innocenza che tutti abbiamo posseduto nella prima parte della nostra vita. Il tuo obiettivo, da adulta, è mantenere vivo il più a lungo possibile quell’entusiasmo e quell’atteggiamento di gioia e di stupore che ti caratterizzavano da bambina.

Ovviamente, come accade a tutti gli adulti, manifestare in maniera troppo palese questo aspetto del proprio carattere significa essere bollati come persone infantili, quindi tendi a nasconderlo. Il tuo “cuore da bambina” è sicuramente la parte più importante e profonda del tuo carattere, da proteggere a tutti i costi da coloro che potrebbero o vorrebbero approfittarne.

3 – La chiave elegante

Questa chiave estremamente realistica ed elegante sembra appartenere a uno scrigno o a un mobile in cui sono custoditi oggetti molto segreti e preziosi.

Se hai scelto questa chiave significa che sei una persona estremamente concreta, decisa e ambiziosa. Sai esattamente cosa desideri ottenere nella vita, sai come utilizzare al meglio tutte le tue potenzialità e sicuramente farai di tutto per raggiungere i tuoi obiettivi.

La tua ambizione è ciò che dovresti proteggere a tutti i costi dalle persone che ti circondano, perché potrebbero metterti i bastoni tra le ruote o bollarti come egoista e arrivista. Cerca di manifestare il meno possibile le tue intenzioni e i tuoi obiettivi: in questo modo sarai certa che la gelosia degli altri non ti danneggerà.

4 – La chiave importante

Questa chiave è disegnata in maniera più dettagliata e con colori di grande impatto rispetto alle altre che abbiamo proposto. Significa sicuramente che è una chiave che protegge qualcosa di molto importante, a cui pochissime persone possono avere accesso.

Se hai scelto proprio questa chiave significa che sei una persona che tiene moltissimo alla propria individualità, alle proprie scelte e soprattutto alle proprie idee e convinzioni morali.

I tuoi valori sono una parte fondamentale della tua vita e non tolleri di avere accanto a te persone che non condividano le tue idee di onestà, lealtà e bene comune.

Proprio questo altissimo senso del dovere e di fedeltà ai più alti valori morali è la caratteristica principale e più importante della tua personalità. Al giorno d’oggi non ci sono più molte persone che la pensano come te, e questo è proprio il motivo per cui è fondamentale che tu ti protegga dalle persone disoneste, invidiose e approfittatrici.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.