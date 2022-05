Ex velina di Striscia la Notizia rifatta? La verità nelle foto del passato

L’ex velina di Striscia La Notizia si è rifatta oppure il suo charme è tutto frutto di madre natura? Le foto provenienti dal suo passato svelano tutta la verità sui presunti ritocchini.

Striscia La Notizia è senza alcun dubbio uno dei colossi realizzati da Mediaset. Il tg più irriverente di sempre va in onda da oltre 20 anni sul piccolo schermo degli italiani, riscuotendo sempre un certo successo grazie ai servizi che proponi. Senza dimenticare che per molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio.

Basti anche soltanto pensare alla figura delle veline, che sono diventati tra i personaggi più amati di sempre. Tra Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis, Miriana Trevisan o Laura Freddi. Tante hanno ballato sul famoso bancone televisivo e la loro bellezza ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico.

Tra queste c’è senza alcun dubbio anche Costanza Caracciolo, che per anni è stata una delle protagoniste di Striscia La Notizia. L’ex velina conserva ancora un posto speciale nel cuore del pubblico, ma questo si chiede se tutto il suo charme sia frutto di madre natura oppure se durante il corso di questi anni abbia scelto di rivolgersi all’aiuto del chirurgo per modificare alcuni tratti del suo corpo.

Costanza Caracciolo rifatta? La verità sull’ex velina di Striscia La Notizia

L’ex velina di Striscia La Notizia Costanza Caracciolo si è rifatta oppure no? Per rispondere a questa domanda abbiamo scovato un suo scatto proveniente dal passato che conferma ogni cosa su di lei, prima di mostrarvela però ci sono alcune importanti precisazioni da fare a tal proposito.

La prima è che questo articolo nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere in merito ai personaggi trattati. Inoltre non si vuole in alcun modo giudicare, condannare le scelte di ricorrere o meno all’aiuto del chirurgo per modificare il proprio aspetto. Ognuno, è bene ribadire, è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo senza andare incontro ad inutili giudizi morali. Specificato questo, vediamo subito se l’ex velina di Striscia La Notizia vanta un fascino naturale oppure no.

Confrontando gli scatti di Costanza Caracciolo, che non molto tempo fa ha svelato i segreti della sua bellezza, provenienti dal suo passato mostrano che durante il corso di questi anni non ha ceduto all’aiuto del chirurgo in quanto il suo charme è tutto frutto di madre natura.

Costanza Caracciolo non si è rifatta e facendo un rapido confronto con le sue foto del passato con quelle attuali è possibile vedere che è rimasta sempre la stessa durante il corso di questi anni, anzi. I segni del tempo l’hanno resa ancora più affascinante di come era da ragazzina.