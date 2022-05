Questi 4 segni incontreranno il vero amore a Maggio

Secondo le previsioni astrologiche di Maggio, 4 segni zodiacali stanno per innamorarsi. Questo mese il loro cuore batterà forte.

Maggio è il mese del risveglio vegetativo e del sole che diventa sempre più caldo, anche per alcuni segni potrebbe manifestarsi un risveglio, ma dell’amore. In questo mese questi 4 segni zodiacali troveranno l’amore e vi sveliamo anche i giorni in cui la probabilità dell’incontro del vero amore è molto elevata.

I single dei 4 segni della classifica di oggi se desiderano coronare un sogno d’amore e trovare la loro metà dovrebbero tenere gli occhi ben aperti. Maggio porterà loro la possibilità di coronare questo sogno e trovare la felicità in coppia.

Toro, Ariete, Gemelli e Leone troveranno l’amore a Maggio

Maggio preannuncia grandi novità a livello sentimentale per quattro segni zodiacali che faranno fatica a distinguere la vita reale dai sogni. Quando l’amore li colpirà si sentiranno fluttuare nell’aria. Toro, Gemelli, Ariete e Leone stanno per essere toccati dalla freccia di Cupido.

Toro

Il Toro è un segno molto romantico e sensibile. In amore è devoto e rispettoso inoltre è una persona che si impegna molto affinché le sue relazioni d’amore siano belle e durature. Il Toro è anche tra i segni più fedeli dello zodiaco. Per i nativi che sono ancora single con Marte in Pesci e Urano in Toro, il 12 e 24 Maggio prossimi sono favorevoli ad incontri d’amore promettenti. Dopo il 26 Maggio, l’ingresso di Venere in Toro regala al Toro una sensualità unica che lo rende molto più affascinante del solito. Maggio è favorevole anche per saldare nuove amicizie che regaleranno tantissime belle emozioni.

Ariete

L’ariete lo conosciamo per il suo temperamento irascibile e per la sua impulsività. E’ un segno generalmente positivo e allegro, in amore perde la testa molto in fretta e molto velocemente si disinnamora. A Maggio Mercurio in Gemelli si alleerà con Venere in Ariete, questa alleanza porterà all’Ariete un grande cambiamento. Riuscirà a mettere da parte la sua impulsività e ad essere più tenero e passionale. L’ariete avrà per tutto il mese amore e sensualità dalla sua parte i quali favoriranno nuovi incontri ogni giorno.

Gemelli

I nativi del Gemelli sono loquaci, simpatici e grandi comunicatori. Astuti ed intelligenti in amore sono partner divertenti coi quali per certo non si annoia mai. Sanno come far ridere chi vogliono conquistare e sanno che l’ironia in amore ripaga. Il Gemelli è un vulcano di idee ed iniziative. Con lui il tempo vola ed è memorabile. Il Gemelli è un ottimo compagno per viaggi ed avventure. Questo mese di Maggio sarà particolarmente pieno di gioia per il Gemelli. Venere in Ariete e Mercurio in Gemelli lo farà apparire estremamente seducente e gli farà dire addio al suo tipico dualismo. Questo mese il Gemelli sarà spontaneo e romantico.

Leone

Il Leone è un segno molto brillante, Ama mettersi in mostra e ricevere complimenti. Quando si innamora tira fuori grandi abilità d’amante. Il Leone sa come conquistare una donna, usa sapientemente regali, sorprese e parole affettuose. A Maggio, Mercurio in Gemelli e Venere in Ariete sono favorevoli per nuovi incontri che avverranno tra il 12 ed il 20 maggio. Con Venere in Ariete, il Leone sarà particolarmente attraente e riceverà molti inviti. La sua vita sarà più calda del solito.