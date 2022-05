È stata la “rossa” del Grande Fratello, uno dei volti più amati del programma. Ecco com’è oggi.

Molti di voi la ricorderanno come la fascinosa “rossa” del Grande Fratello, dotata di un temperamento vivace e una particolare presenza scenica che ha conquistato tutti. Sono passati ormai diciotto anni da quell’edizione del GF (era il ontano 2003), eppure è impossibile dimenticarla. Oltre al pubblico, questa starlet del piccolo schermo è riuscita a conquistare anche il cuore di un altro concorrente, Fedro Francioni, continuando la relazione con lui anche dopo la fine del reality. La loro storia d’amore, però, non è durata molto e i due si sono lasciati dopo poco tempo. Ecco di chi stiamo parlando.

Era il lontano 2003 quando l’abbiamo vista per la prima volta sul piccolo schermo: l’ingresso di questa magnetica donna nel mondo dello spettacolo non è certo passato inosservato. Lei ha infatti saputo distinguersi dagli altri grazie a un carattere decisamente forte e determinato e a una personalità molto ben delineata. Purtroppo, però, dopo la fine del reality non ha ottenuto la fortuna tanto desiderata ed è scomparsa dal piccolo schermo. Ecco come la ritroviamo oggi.

È stata la “rossa” più amata del Grande Fratello: ecco com’è oggi

Stiamo parlando dell’esplosiva Angela Sozio, uno dei volti più memorabili del Grande Fratello, che oggi appare decisamente trasformata rispetto al passato.

Dopo la fine del reality italiano più famoso, che negli anni ha lanciato moltissimi attori e attrici, la carriera di Angela non è decollata come lei avrebbe sperato. La (ex) showgirl ha infatti partecipato ad alcuni talk show diventando in seguito una dei giurati del reality La pupa e il secchione. Ha inoltre condotto il Saturday Night Live nel 2011. In seguito a queste brevi esperienze, però, le richieste di lavoro si sono pian piano diradate (la stessa cosa è avvenuta per un’altra ex concorrente della prima edizione del GF). La Sozio non è però lasciata abbattere e ha dirottato la sua carriera verso un altro settore (l’altra sua grande passione): la politica.

Fin da quando era ragazzina, infatti, la Sozio ha sempre nutrito un forte interesse per il mondo politico, identificandosi con le idee di Forza Italia. La sua ammirazione per Silvio Berlusconi era davvero smisurata, tanto che in una occasione è stata fotografata a un evento proprio mentre era seduta sulle ginocchia del noto leader politico. Una foto chiaramente ben poco apprezzata dall’allora moglie di Berlusconi, Veronica Lario.

La sua sfuriata ha costretto Berlusconi ad allontanare definitivamente la Sozio dal partito. Un duro colpo per lei, che già aveva dovuto dire addio al mondo dello spettacolo. Ci sarà occasione di rivederla in tv? Chissà. Per ora, Angela continua a vivere una vita tranquilla lontana dal mondo glitterato dello spettacolo.