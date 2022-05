É Natalina in Don Matteo, ma ricordate com’era da giovane? Irriconoscibile

Natalina di Don Matteo è amatisisma del pubblico ed è interpretata da Nathalie Guetta, ma sapete com’era l’attrice da giovane? Foto.

Era il 7 gennaio del 2000 quando Raiuno trasmetteva per la prima volta Don Matteo non immaginando che sarebbe diventata in assoluto la fiction più amata. Milioni di persone seguono da ben 22 anni le vicende di Don Matteo che è sempre stato interpretato da Terence Hill. Dopo la decisione di quest’ultimo di lasciare la serie, a Spoleto, dove la fiction è attualmente girata, è arrivato Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Anche Don Massimo deve relazionarsi con altri personaggi amatissimi della fiction tra cui Natalina, la perpetua interpretata da sempre da Nathalie Guetta.

Schietta, sincera, senza peli sulla lingua e con una grande voglia di essere amata, Natalina, in ogni stagione di Don Matteo, regala momenti epici, sia emozionanti che divertenti. Insieme al Maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica, Natalina è sicuramente il personaggio più amato dal pubblico della fiction. Oggi, l’attrice è come la vedete nella foto qui in alto, ma sapete com’era quando era ragazza?

Natalina di Don Matteo: la foto da ragazza stupisce tutti

Nathalie Guetta è nata a Parigi nel 1958 ed è la sorella di David Guetta. La grande popolarità dell’attrice in Italia arriva proprio con Don Matteo. Il personaggio di Natalina è irriverente, orgoglioso, ma anche buono e generoso. Dietro l’apparente durezza, infatti, la perpetua nasconde un cuore d’oro che le permette di conquistare la fiducia di tutti i ragazzi che, nelle varie stagioni, abitano nella chiesa. Simpatica, semplice e molto umile, nel corso del tempo, l’immagine di Nathalie Guetta è cambiata. Se oggi è come la vedete nella prima foto, anni fa era come la vedete nell’immagine qui in basso.

Nella foto che vedete, Nathalie Guetta era ospite di Maurizio Costanzo. Era il 1989 e l’attrice si raccontava nel salotto del Maurizio Costanzo Show. Come vedete, i lineamenti sono sempre gli stessi. Ciò che cambia è l’acconciatura che è cambiata nel corso del tempo. Un salto nel passato di Nathalie Guetta che è spesso ospite anche di Stasera tutto è possibile, il programma di Raidue condotto da Stefano De Martino.

Sia anni fa che oggi, dunque, Natalina è sempre amatissima dal pubblico di Don Matteo che, nelle precedenti stagioni, si era affezionato anche alla moglie del Maresciallo Cecchini che ora non fa più parte della fiction.