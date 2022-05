La giacca di pelle in primavera è il top, ma evita questi errori di stile!

La giacca di pelle è il capo in assoluto più trendy e comodo in primavera. Ma data la sua infinita versatilità si pensa sbagliando che questo capo si possa abbinare con tutto. Non è così, infatti dobbiamo evitare assolutamente questi errori di stile!

Tutte noi sappiamo bene quanto sia difficile realizzare un look trendy in primavera, perché ci svegliamo con un look della testa, apriamo la finestra e ci rendiamo conto che è irrealizzabile perché le temperature fuori non ce lo permettono. Esiste però un capo che è adatto, letteralmente, a tutte le stagioni e che riesce a dare un tocco strong a tutti i nostri outfit. Quale? La giacca di pelle! Modello chiodo e taglio blazer la giacca di eco pelle è il nostro salvavita. Proprio per questo motivo, però, molti tendono ad utilizzarlo anche quando non dovrebbero! Vediamo insieme gli errori di stile da evitare quando indossiamo la giacca di pelle!

Quando realizziamo i nostri outfit possiamo inciampare facilmente nell’errore di stile, e questo avviene per due semplici ragioni: la prima è che pensiamo che le mode siano solo una trovata commerciale e quindi non le seguiamo per seguire il nostro gusto, pensando erratamente di far bene, la seconda è l’opposto della prima, ossia copiamo alla lettera outfit delle nostre influencer preferite.

Dobbiamo sempre studiare tutte le tendenze della stagione corrente, e riutilizzarle trovando però la nostra personale chiave di lettura. Soprattutto trovando la tendenza che valorizzi la nostra fisicità.

Ad esempio, la giacca di pelle è in assoluto uno dei capi più versatili e allo stesso tempo più trendy che esista in commercio, e data la sua grande popolarità sono anche tantissimi gli errori di stile che si commettono con questo capo trendy.

Da oggi non sarà più così, perché vedremo su questa guida di stile targata CheDonna tutti gli errori di stile da non commettere con la giacca di pelle!

La giacca di pelle in primavera e i 3 errori da non commettere mai: pelle su pelle, il chiodo alle cerimonie, e la giacca rovinata!

Dobbiamo pensare che ogni capo d’abbigliamento ha una propria natura, quindi una propria modalità d’utilizzo. Da quando però la moda street-style ha rimosso tutte queste barriere pensiamo che basti indossare un capo trendy per essere al passo con le tendenze. Purtroppo questo è il primo e vero errore di stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo gli errori di stile da non commettere mai in fatto di giacca di pelle:

pelle su pelle: a meno che non vi stiate travestendo da Sally in Grease, l’outfit pelle su pelle è da evitare sempre. Evitate di abbinare più capi che presentano tessuti lucidi. Spezzate sempre con jeans, maglia di cotone e di viscosa. Il total look sarà più fluido.

a meno che non vi stiate travestendo da Sally in Grease, l’outfit pelle su pelle è da evitare sempre. Evitate di abbinare più capi che presentano tessuti lucidi. Spezzate sempre con jeans, maglia di cotone e di viscosa. Il total look sarà più fluido. chiodo alle cerimonie: lo indossiamo sempre, e allora perché non indossarlo anche sopra il nostro abito elegante alla cerimonia? Assolutamente no! La giacca di pelle è un capo sportivo e casual, per questo motivo non può essere indossato in occasioni più formali.

lo indossiamo sempre, e allora perché non indossarlo anche sopra il nostro abito elegante alla cerimonia? Assolutamente no! La giacca di pelle è un capo sportivo e casual, per questo motivo non può essere indossato in occasioni più formali. giacca usurata: il tessuto eco pelle ha un lato negativo. Dopo qualche anno di utilizzo si inizia a logorare e, letteralmente, si spella! Non è il massimo dello stile, quindi appena si inizia a rovinare cambiate il vostro giacchetto di pelle! A proposito, Chiara Ferragni stupisce tutti al Met Gala, sorprendendo invitati e non solo!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista la giacca di pelle e gli errori di stile da non commettere mai!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornate su tutte le news in fatto di moda, e non solo!