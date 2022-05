Gli errori da evitare per un trucco da giorno top (soprattutto dopo i 40)!

Quali sono gli errori nella realizzazione del trucco da giorno e soprattutto quali sono quelli che dovremmo assolutamente evitare dopo i 40?

Le risposte a queste domande potrebbero apparire piuttosto banali, ma la verità è che gli errori che commettiamo più di frequente sono quelli che eseguiamo in maniera meccanica, quasi senza pensarci.

Per questo motivo è molto probabile che, all’interno della nostra procedura per eseguire un trucco da giorno ci siano una serie di piccoli errori di cui non siamo consapevoli. Se ripetuti ogni giorno, però, finiranno per influire in maniera negativa sull’aspetto con cui ci mostriamo più spesso alle altre persone.

Ecco allora che correggere i piccoli e piccolissimi errori che commettiamo nella realizzazione del trucco da giorno sarà fondamentale per sentirci più belle e più sicure ogni giorno.

Queste piccole attenzioni faranno molto bene alla nostra autostima soprattutto dopo i 40 anni,. A quest’età infatti i cambiamenti del nostro viso cominciano a diventare sempre più evidenti e bisogna imparare ad accettarli, a gestirli e a correggerli con il minimo sforzo e ottenendo il miglior risultato possibile.

Tutti gli errori da non commettere quando realizziamo il trucco di ogni giorno

Il daily make up ha alcune caratteristiche molto precise. Dev’essere il più naturale possibile, semplice da realizzare e deve farci sentire a nostro agio. Si tratta infatti di un trucco a metà tra quello correttivo e quello di bellezza.

Nel trucco che eseguiamo ogni giorno, infatti ci concentriamo sulla correzione delle piccole imperfezioni della pelle e delle piccole asimmetrie del viso. In questo è un trucco correttivo. Utilizziamo però anche dei colori e delle tecniche, soprattutto per il trucco occhi, che danno al viso una maggiore definizione e una maggiore attrattiva.

Gli errori che andremo ad elencare fanno parte sia dell’uno sia dell’altro tipo di trucco.

Non curare la base viso

La base viso del daily make up dovrebbe essere realizzata con ogni attenzione possibile. Deve essere in grado di durare per molte ore, coprire le imperfezioni, e dare al nostro viso un aspetto sano e luminoso.

Per realizzare una base viso perfetta, soprattutto dopo i 40 anni, è fondamentale utilizzare prodotti fluidi e non in polvere, applicare la minor quantità possibile di prodotto ma soprattutto sfumare a perfezione con una beauty blender.

In questo modo la pelle rimarrà idratata a lungo e si eviteranno spiacevoli accumuli di prodotto nelle prime rughe del viso.

Non applicare il blush (o scegliere quello sbagliato)

Il blush è uno dei cosmetici fondamentali per la realizzazione di un trucco da giorno leggero ma d’effetto.

Serve infatti a far apparire il viso più colorato, fresco e giovanile. Dopo i 40 anni si dovrebbe optare per un blush in crema, che aderisce meglio alla pelle senza seccarla e dà al viso un aspetto davvero naturale.

Assolutamente da evitare i colori troppo scuri, che tendono a far apparire il viso più magro e scavato e i colori perlati, cioè con un pizzico di illuminante. Se sulle gote hanno cominciato ad apparire i primi pori dilatati l’illuminante non farà altro che metterli in risalto.

Eccessivo contouring

Quando optiamo per un make up minimal il contouring può essere un valido alleato. Con un’attenta sfumatura dei colori si potranno creare dei chiaroscuri molto naturali che però faranno apparire il viso più definito.

Inoltre, il contouring permetterà di dare risalto agli zigomi, che dai 40 anni in poi cominciano ad essere sempre meno evidenti. E da questa età in poi ci sono degli utilissimi segreti di contouring da conoscere: ne abbiamo parlato qui.

Uno degli errori più comuni quando si realizza un contouring per il trucco da giorno è utilizzare terre e fondotinta troppo scuri. Si tratta di colori da utilizzare principalmente di sera per un trucco più drammatico e appariscente, mentre di giorno è molto meglio optare per un fondotinta che sia di un solo tono più scuro rispetto a quello utilizzato per la base.

Trucco occhi troppo appariscente

Truccare gli occhi con un make up troppo marcato è uno degli errori più comuni quando si parla di un trucco da giorno.

Il motivo per cui lo commettiamo è semplicemente che siamo abituate a realizzare make up intensi per la sera, quando lo scopo è attirare sugli occhi e sulle labbra tutta l’attenzione possibile.

Quando si tratta di realizzare un trucco da giorno è molto meglio optare per un soft cut crease realizzato a partire da colori neutri, che siano il più armonici possibile con il colore dell’incarnato.