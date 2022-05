Errori da non fare dopo un allenamento che non ti permettono di dimagrire

Dopo l’allenamento è importante non commettere alcuni errori che non ci permettono di dimagrire: ecco quali sono i più comuni.

Allenarsi è molto importante ma anche quello che si fa dopo l’allenamento è altrettanto fondamentale per non vanificare gli sforzi fatti. Anzi, occorre prestare attenzione a ciò che facciamo dopo un workout sia per il recupero che per la crescita muscolare.

Molti infatti dopo essersi allenati non danno la giusta importanza a quello che dovrebbero fare subito dopo la sessione. Anche perché rovinare tutto il lavoro svolto è un attimo, basta commettere qualche sbaglio ed ecco che tutti gli sforzi saranno vani.

Scopriamo allora quali sono gli errori da non fare dopo un allenamento per riuscire a dimagrire in modo corretto e ottenere la forma fisica desiderata. Ecco quali sono i più comuni da evitare.

Ecco gli errori da non fare dopo un allenamento

Se molto spesso ti sei chiesto: “Come mai mi alleno ma non ottengo la forma fisica desiderata? Dove sbaglio?” Probabilmente significa che stai commettendo alcuni errori nel dopo allenamento.

Se da un lato è importante fare il giusto workout dall’altro lato è fondamentale non commettere alcuni errori nel dopo allenamento. Scopriamo quali sono i più comuni da evitare per ottenere i migliori risultati.

1) Mangiare più del solito. Molti pensano: “Mi sono allenato quindi posso mangiare più del solito”. Questo è sbagliato. L’organismo in questo modo riceverà più cibo del necessario e andrà ad accumularlo sotto forma di grasso. Peggio ancora se consumiamo cibo spazzatura.

2) Non fare uno spuntino entro un’ora. Entro un’ora dall’allenamento è opportuno fare un piccolo spuntino per ricaricare le energie perse, meglio se scegliamo qualcosa di proteico combinato con i carboidrati. Ad esempio una banana e uno yogurt, oppure una barretta con cereali e frutta secca. Qui puoi scoprire cosa mangiare prima e dopo l’allenamento.

3) Non idratarsi. Non solo durante l’allenamento ma anche dopo dobbiamo bere per recuperare i liquidi persi con il sudore durante l’allenamento. Specie con l’aumento delle temperature è importante bere di più per non disidratarsi. A tal proposito si può integrare anche con bevande a base di sali minerali.

4) Non fare stretching. Molti pensano che l’allenamento finisca con l’ultima serie di esercizi. Niente di più errato. Come è fondamentale riscaldarsi prima è altrettanto necessario fare stretching dopo. I muscoli, infatti, rispondono molto meglio al workout se si riscaldano e si allungano dopo l’allenamento.

5) Bere alcool dopo l’allenamento. Molti dopo essere stati in palestra corrono a farsi un aperitivo con gli amici. L’alcool però vanificherà tutti i vostri sforzi. Esso, oltre ad essere molto calorica è anche disidratante quindi meglio attendere qualche ora prima di farsi il bicchiere di vino o la birra.

6) Buttarsi sul divano subito dopo l’allenamento. Se dopo esserci allenati ci tuffiamo sul letto o sul divano non aiuteremo i muscoli a riprendersi. Quindi, pur non dovendo fare ulteriori sforzi cerchiamo di mantenerci sempre attivi. Sbrighiamo qualche faccenda domestica, andiamo a fare la spesa, insomma evitiamo di stenderci subito dopo o tornare immediatamente alla nostra vita sedentaria.