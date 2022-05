Eliminare la colla per le unghie è un incubo? Il metodo semplice e infallibile

Ti ritrovi a dover eliminare la colla per le unghie dalla tua pelle? Ecco alcuni facili trucchetti per sbarazzartene in un batter d’occhio.

Ci sono così tanti vantaggi nel ricorrere alle unghie finte e nel creare la propria manicure fai da te. Questo genere di unghie è molto facile da applicare e il processo richiede la metà del tempo che si spenderebbe in un salone di bellezza.

Ma il lato negativo è che possiamo scontrarci con alcune problematiche, una fra tutte la colla per unghie che finisce nei posti sbagliati. Continua a leggere per scoprire quattro modi semplici per togliere la colla per unghie dalla pelle usando cose che potresti già avere in casa.

Ecco come eliminare la colla per unghie

Se ti è già capitato di lavorare con la colla, allora saprai sicuramente quanto può essere difficile toglierla.

Per fortuna, nulla è perduto. Basta solo trovare il miglior modo per eliminarla. Una tecnica dunque, che non comporti l’irritazione della pelle.

Usa il solvente per eliminare la colla per unghie

La prima cosa che probabilmente ti viene in mente quando cerchi di capire cosa fare se hai la colla per unghie sulla pelle è usare il solvente per unghie. Per procedere avrai bisogno di un coton fioc, uno spazzolino da denti e ovviamente, il solvente per unghie.

Per rimuovere la colla per unghie dalla tua pelle, vorrai usare un solvente per unghie a base di acetone. Infatti, questo risulterà il più efficiente nel dissolvere la colla. Immergi un coton fioc nel tuo solvente all’acetone, poi premilo sull’area interessata. Lascia che si impregni di acetone, applicandone di più se necessario. Continua fino a quando la colla comincia a dissolversi. A questo punto, usa uno spazzolino pulito per strofinare via delicatamente i residui di colla.

Ricorda che l’acetone può essere molto secco per la tua pelle. Anche se l’uso di un coton fioc ti aiuterà a individuare esattamente il punto in cui applichi l’acetone, è probabile che del solvente per unghie finirà su aree della pelle che non hanno la colla per unghie. Quindi puoi applicare della lozione idratante una volta rimossa tutta la colla.

Vaselina

In alternativa, la vaselina può aiutarti a togliere la colla per unghie dalla pelle senza l’utilizzo dell’acetone. Avrai bisogno anche di sapone ed acqua.

Applica una generosa quantità di vaselina sulla zona interessata della pelle. Strofinala con movimenti circolari, massaggiandola sulla colla per unghie. Continua per alcuni minuti fino a quando noti che la colla comincia ad allentarsi. Dopodiché lava accuratamente le mani con acqua e sapone per sbarazzarti di qualsiasi residuo.

Acqua e sapone

Se agisci in fretta, acqua e sapone possono essere usati come metodo di rimozione della colla per unghie. Questo metodo richiederà più tempo, ma se non hai altri ingredienti utili è la migliore soluzione. Munisciti semplicemente di una ciotola.

Riempila con acqua tiepida mista a sapone. Immergi l’area interessata nella miscela e lasciala in ammollo per diversi minuti. A seconda di quanto velocemente hai notato e reagito alla colla per unghie, questo può richiedere dai 10 ai 40 minuti. Tieni semplicemente d’occhio la colla finché non noti che si sta sciogliendo. Quando vedi che la colla inizia a dissolversi, stacca delicatamente la colla dalla tua pelle. Come sempre, prosegui applicando una crema per le mani per ridare idratazione alla tua pelle.

Lozione per mani

Sembra strano ma è proprio così. Anche la stessa lozione per mani può essere usata per rimuovere la colla per unghie dalla pelle. Oltre a questa avrai bisogno di sapone e acqua.

Applica la lozione per le mani sull’area interessata e massaggiarla sulla colla con un movimento circolare. Continua fino a quando la colla comincia a sfaldarsi. A questo punto, lavati le mani con acqua e sapone per eliminare ogni residuo di colla. Quando tutta la colla si sarà dissoluta, applica di nuovo la lozione per bloccare l’umidità e nutrire la tua pelle.