Come organizzare gli asciugamani in bagno: le idee da cui trarre spunto

Scopri alcune idee creative per organizzare al meglio gli asciugamani in bagno. Le scelte che ti aiuteranno ad averli sempre in perfetto ordine.

Tenere in ordine gli asciugamani di casa non è sempre semplice. La loro trama spugnosa li rende infatti decisamente ingombranti ed in grado di occupare ben più spazio di quanto non si è disposti a concedergliene.

Per poter fare ordine in bagno e averli sempre a portata di mano senza dover sacrificare gli spazi è quindi molto importante imparare a mettere a punto alcune semplici strategie che possono fare la differenza. Ecco quindi alcune idee che potrebbero tornarti utile e renderti più agevole la vita anche da questo punto di vista.

Asciugamani in bagno sempre in ordine? Ecco come fare

Se ti capita spesso di trovarti con mobili che si aprono svelando il caos tra gli asciugamani, sappi che non sei la sola.

Per fortuna, però, si tratta di un problema a cui è piuttosto facile trovare una soluzione. Tutto sta nel cambiare il modo con cui sei solita organizzarli. Farlo ti consentirà infatti di godere al meglio di asciugamani perfettamente ordinati e sempre a portata di mano.

Creare delle mensole apposite

Uno dei metodi più semplici e che aiutano a guadagnare spazio è quello di piazzare diverse mensole su una parete libera e sistemarvi sopra gli asciugamani. In questo modo, impilati uno sull’altro saranno sempre a vista e più semplici che mai da prendere e mettere in uso. E, ovviamente, da riporre dopo il bucato.

Usare dei cestini è un buon modo per tenere gli asciugamani in ordine

Se preferisci la privacy di un mobile puoi inserire al suo interno dei cestini e impilare gli asciugamani arrotolati per lungo. In questo modo potrai recuperarli dall’alto e riconoscerli dal colore. Un modo simpatico per far spazio e avere sempre tutto in perfetto ordine.

Appenderli ad un gancio

Sempre tramite un cestino con manici, potrai appendere i tuoi asciugamani dopo averli riposti in un cestino. In questo modo saranno facili da sistemare e da recuperare e, oltre ad aiutarti nel mantenere l’ordine, ti consentiranno di godere della loro vista. Trucco da riservare ovviamente a quelli più belli.

Questi tre sono ovviamente solo degli esempi ai quali potrai aggiungere tutto ciò che ti suggerisce la tua fantasia. Ciò che conta è affidarti al tuo istinto e scegliere idee che ti piacciano e ti diano un maggior senso di casa. Così facendo avere i tuoi asciugamani in giro sarà sempre e comunque piacevole. Un po’ come avvenuto dopo aver appreso i trucchi per mantenere le riviste in ordine e trovare un giusto equilibrio tra voglia di legger sempre e ovunque e tenere in ordine la casa.