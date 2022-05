Victoria De Angelis: dopo il ritorno in Italia, bacia il suo grande amore

Victoria De Angelis, tornata in Italia dopo un lungo periodo trascorso a Los Angeles con i Maneskin, riabbraccia e bacia il suo grande amore.

Sempre bellissima e in perfetta forma, reduce dalla bellissima esperienza vissuta a Los Angeles con gli altri Maneskin, Victoria De Angelis, rientrata in Italia in tempo per festeggiare il suo 22esimo compleanno, ha riabbracciato e baciato il suo grande amore.

Con alcune storie pubblicate su Instagram, Victoria ha mostrato ai fan il momento in cui ha baciato lasciandosi a sua volta baciare dall’amore della sua vita da cui è rimasta lontana per diverso tempo a causa degli impegni di lavoro, sempre più numerosi.

Victoria De Angelis, il bacio con il suo grande amore conquista tutti i fan dei Maneskin

I Maneskin sono rimasti per tantissime settimane a Los Angeles dove, oltre a lavorare a nuova musica, hanno anche fatto impazzire i fan, entrando nella storia della musica italiana e non solo, salendo sul palco del Coachella dove non si era mai esibito un artista italiano. A Los Angeles, Victoria ha ipnotizzato il pubblico non solo con il suo talento, ma anche con la sua straordinaria bellezza e i suoi outfit. Tra quelli che hanno conquistato maggiori consensi spunta quello in cui la De Angelis sfoggia un outfit total black di pizzo.

Rientrata in Italia con Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio con cui hanno fatto impazzire l’Arena di Verona con un concerto che si è tenuto proprio il giorno del suo compleanno, Victoria ha cominciato a sfoggiare outfit più casual senza mai rinunciare al suo spirito rock.

Oggi, però, ha scelto di regalare ai fan non una foto dei suoi look, ma un video in cui bacia e abbraccia il suo piccolo, grande amore che potete vedere nella foto qui in basso.

Nella foto qui in alto tratta dai video pubblicati su Instagram, Victoria abbraccia e bacia la sua cagnolina Chili che è diventata la mascotte dei Maneskin. Chili, infatti, era a Sanremo nel 2021, anno della vittoria della giovane band romana al Festival e, la sera della finale dell’Eurovision Song Contest 2021, Chili si è lasciata immortalare con un cartello con il numero per il televoto.

Dopo essere stata lontana per così tanto tempo, Victoria ha riabbracciato immediatamente la sua piccola Chili trascorrendo con lei il suo giorno libero.