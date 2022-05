Con questi trucchi la pasta con i ceci sarà super buona!

Scopri come ottenere un’ottima pasta con i ceci grazie a dei trucchi che la renderanno più semplice e buona che mai.

Preparare una pasta con i ceci super buona è il sogno di tutti. Farlo, dopotutto, aiuta a poter contare su un piatto prelibato. Uno di quelli che tutti amano e che si realizza facilmente.

Ciò che conta, però, è comprendere quali sono i trucchi da mettere a punto. Trucchi che una volta acquisiti renderanno il tuo piatto molto più semplice da realizzare e, sopratutto, da gustare.

I trucchi per una pasta con i ceci davvero irresistibile

Se il tuo amore per la pasta con i ceci è tale da volerne realizzare una perfetta anche casa, è molto importante che tu riesca ad imparare i trucchi indispensabili per poter ottenere un buon risultato.

Trucchi che una volta scoperti ti risulteranno davvero semplici da mettere in pratica ed in grado di farti fare bella figura con i tuoi amici. Ecco, quindi, le dritte da seguire!

Usare i ceci freschi

È vero, i ceci in scatola ti rendono la vita più semplice ma, per contro, non ti garantiranno mai il risultato finale che potresti ottenere con quelli freschi. Per poter godere di un piatto buono come non mai è quindi importante preferire i ceci freschi a quelli secchi. Farlo è molto più semplice di quanto pensi. Basta infatti tenerli in ammollo dalla sera prima e metterli a cuocere per il tempo necessario. Il risultato ti premierà e ti convincerà ad usare sempre questa soluzione. Provare per credere!

Non inserire il sale nell’acqua di cottura dei ceci è uno dei trucchi per una pasta con i ceci squisita

Per ceci morbidi ed in grado di rendere la tua pasta cremosa è importante evitare di aggiungere il sale all’acqua di cottura. La sua presenza, infatti, può indurire i ceci rendendoli meno piacevoli. Un aspetto del quale si tiene conto troppo poco e che invece può fare la differenza per la riuscita del tuo piatto. Anche salandoli dopo, il sapore sarà comunque piacevole, sopratutto perché potrai salare l’acqua di cottura che, una volta aggiunta ai ceci, renderà gli stessi sapidi al punto giusto e più che mai buoni da gustare.

Cuocere i ceci insieme alla pasta

Se è vero che i ceci vanno cotti prima per ovvie ragioni legati ai tempi di cottura, è anche vero che per potersi amalgamare al meglio alla pasta è importante eseguire una seconda cottura insieme. Durante gli ultimi dieci minuti di cottura, quindi, è molto importante aggiungere ai ceci sia l’acqua di cottura della pasta che la pasta stessa. In questo modo potrai contare su un risultato davvero ottimo e che ti scoprirai ad amare così tanto da non voler più correre questo rischio.

Ora che hai scoperto quali sono i trucchi indispensabili per un’ottima pasta con i ceci, ti basterà solo metterli tutti in pratica. Il tuo piatto sarà così buono da andare a ruba e da conquistare tutta la famiglia.