Spettacolare e buonissima, questa torta è la risposta a tutte le domande

Torta farcita con crema al cioccolato, panna e vaniglia: basta il nome per aprire tutto un mondo ed è bellissimo starci dentro

Può essere l’idea per concludere alla grande un pasto, per una merenda diversa dal solito, per una festa di compleanno. Ogni scusa è buona per preparare una deliziosa torta farcita con crema al cioccolato, panna e vaniglia.

In pratica è una base di Pan di Spagna, con una ganache al cioccolato arricchita e insaporita dalla vaniglia fresca. Un dolce fresco e spettacolare ma anche facile da preparare.

Torta farcita con crema al cioccolato ricetta passo passo

Prima di passare alla ricetta, un piccolo trucco. Se ci accorgiamo che il Pan di Spagna è uscito troppo secco possiamo ammorbidirlo con un po’ di latte spalmato con un pennello da cucina.

Ingredienti:

150 g di farina 00

80 g di fecola di patate

150 g di burro fuso

4 uova medie

140 g di zucchero semolato

10 g di lievito per dolci

1 bacca di vaniglia

sale fino q.b.

Per farcire

350 g di cioccolato fondente

250 ml di panna fresca per dolci

Preparazione

Cominciamo dall’impasto della nostra torta. In una ciotola montiamo le uova e lo zucchero usando le fruste elettriche fino a quando otteniamo ottenere un composto spumoso e bello fluido. A quel punto aggiungiamo il burro fuso (in un pentolino oppure semplicemente al microonde).

Continuiamo a mescolare con le fruste e poi aggiungiamo la farina e la fecola setacciate insieme, poi il lievito (anche questo setacciato) in modo da evitare grumi.

Quando abbiamo ottenuto un composto compatto e morbido versiamolo all’interno di una teglia di rettangolare già foderata con carta da forno e cuociamo in forno preriscaldato a 170° per 30 minuti. Poi sforniamo e lasciamo raffreddare completamente prima di estrarre.

Intanto che aspettiamo, possiamo preparare la crema con cioccolato, panna e vaniglia. Spezzettiamo il cioccolato fondente con le mani e poi tagliamolo a pezzetti con un coltello. Mettiamolo a sciogliere a bagnomaria oppure al microonde e teniamo da parte

Poi versiamo la panna in un pentolino, aggiungiamo i semini della bacca di vaniglia aperta nel secondo della lunghezza e scaldiamo tutto fino a quando sta per arrivare al bollore. A quel punto versiamo la panna aromatizzata sul cioccolato e mescoliamo bene tutto fino a quando è molto ben amalgamato.

Versiamo il composto in una ciotola, poi infiliamola in una ciotola più grande piena di ghiaccio e con le fruste elettriche montiamo bene la crema fino ad ottenere un composto cremoso, simile alla panna montata.

Quando la base è fredda tagliamola in tre strati e poi cominciamo a montare il dolce. Spalmiamo su un primo strato la crema al cioccolato, panna e vaniglia, poi copriamo con un secondo strato di base della torta e ancora con della crema. Infine un terzo strato di base e uno strato più sottile di crema, decorando eventualmente con dei ciuffetti di panna.

Mettiamo tutto in frigorifero per almeno un’ora e serviamo questa torta ancora fredda.