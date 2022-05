Che location scegli per il tuo matrimonio? Ecco che cosa svela di te!

Il test sulla location del tuo matrimonio dei sogni potrà sembrarti sciocco: invece rivela tantissimo su di te e su cosa vuoi dalla vita!

Dove hai sempre desiderato sposarti?

Lo sappiamo: magari ancora non hai deciso il vestito, chi invitare e neanche con chi sposarsi e noi stiamo già pensando al dove!

Sappiamo benissimo, però, che la scelta della location non è mai subordinata al resto… anzi!

Ci sono persone che hanno già chiaro dove vogliono sposarsi, prima cosa di tutto il resto. Resta solo da scoprire che cosa rivela di voi questa scelta!

Test della location del matrimonio: scegli la tua e scopri chi sei

Ok, tutte le persone che hanno paura del matrimonio e di impegnarsi si staranno già innervosendo. Ma perché il test di oggi è sulle location del matrimonio?

La risposta è molto semplice: anche se non sogni di sposarti e non hai già pensato a quanti invitati vuoi al tuo matrimonio, ti potrebbe essere capitato di immaginare la location!

Anche gli irriducibili del partito dei single ci hanno pensato, almeno una volta nella vita: non fosse altro che per reazione dopo aver partecipato ad un matrimonio al chiuso il 15 d’Agosto!

Bene, ora puoi dirci, senza che nessuno lo sappia, dove vorresti sposarti tu. Non ci crederai ma la tua scelta rivela veramente molto di te!

Pronto a scoprire chi sei veramente?

matrimonio in spiaggia : per la gioia di tutti i tuoi invitati, tu hai scelto una location dove è praticamente impossibile indossare tacchi o scarpe chiuse.

Sempre per la loro “gioia”, però, (in questo caso siamo ironici) ci vorranno giorni prima di liberarsi dalla sabbia!

La scelta di un matrimonio in spiaggia nel nostro test della location del matrimonio ci dice che sei una persona decisamente particolare, a cui piace essere eccentrica e che, sotto sotto, è anche una gran romantica!

Ti preoccupi che le foto del tuo matrimonio siano perfette , quindi puoi essere anche un poco superficiale, ma hai scelto questa location perché, sotto sotto, sei in realtà veramente romantica!

: per la gioia di tutti i tuoi invitati, tu hai scelto una location dove è o chiuse. Sempre per la loro “gioia”, però, (in questo caso siamo ironici) ci vorranno giorni prima di liberarsi dalla sabbia! La scelta di un matrimonio in spiaggia nel nostro test della location del matrimonio ci dice che sei una persona decisamente particolare, a cui piace essere eccentrica e che, sotto sotto, è anche una gran romantica! Ti preoccupi che le del tuo siano , quindi puoi essere anche un poco superficiale, ma hai scelto questa location perché, sotto sotto, sei in realtà veramente romantica! matrimonio in hotel o villa specializzata : un matrimonio decisamente classico il tuo, non è vero? Dopo la cerimonia vuoi un ricevimento che sia quello che tutti si aspettano. Una villa od un hotel specializzato, con sedie comode, senza insetti che girino intorno, il primo ballo ed una torta a dieci piani!

Sei una persona che si è fatta influenzare per molti anni dal gusto degli altri e che, soprattutto, teme un poco il giudizio delle altre persone .

Vuoi una grande festa per stare con gli amici e con i parenti ma c’è anche un fattore di giudizio che non puoi ignorare. Se non fai il ricevimento in hotel ti sentirai da meno degli altri: prova a liberarti da questo pregiudizio!

: un matrimonio decisamente classico il tuo, non è vero? Dopo la cerimonia vuoi un ricevimento che sia quello che tutti si aspettano. Una villa od un hotel specializzato, con sedie comode, senza insetti che girino intorno, il primo ballo ed una torta a dieci piani! Sei una persona che si è fatta influenzare per molti anni dal gusto degli altri e che, soprattutto, un poco il delle . Vuoi una grande festa per stare con gli amici e con i parenti ma c’è anche un fattore di giudizio che non puoi ignorare. Se non fai il ricevimento in hotel ti sentirai da meno degli altri: prova a liberarti da questo pregiudizio! matrimonio semplice in chiesa : tu hai sempre desiderato un matrimonio veramente “concreto”. Quello che vuoi, infatti, è una location semplice e senza fronzoli. Un matrimonio in chiesa è praticamente perfetto per te! Vuoi una cerimonia senza troppe pretese, una chiesa dove poter concentrarti solo su di te, sul tuo partner e sui vostri voti e poi… via! Invece di un ricevimento noioso , dove dovrai passare la giornata a sorridere a persone che non vedi da anni e mangiare cibi che si freddano mentre aspettano che tu finisca di fare le foto, tu vuoi essere libera di andartene subito dopo! Sei una persona che dà un grande valore ai sentimenti e che non ha il gusto per il lusso o l’ostentazione. Tu vuoi essere una moglie! (O un marito, ovviamente). Praticamente ti manca solo da provare il test delle piastrelle e sarai sposata in tutto e per tutto!

: tu hai sempre desiderato un matrimonio veramente “concreto”. Quello che vuoi, infatti, è una location semplice e senza fronzoli. Un matrimonio in chiesa è praticamente perfetto per te! Vuoi una cerimonia senza troppe pretese, una chiesa dove poter concentrarti solo su di te, sul tuo partner e sui vostri voti e poi… via! Invece di un , dove dovrai passare la giornata a sorridere a persone che non vedi da anni e mangiare cibi che si freddano mentre aspettano che tu finisca di fare le foto, tu vuoi essere libera di andartene subito dopo! Sei una persona che dà un ai e che non ha il gusto per il lusso o l’ostentazione. Tu vuoi essere una moglie! (O un marito, ovviamente). Praticamente ti manca solo da e sarai sposata in tutto e per tutto! matrimonio in mezzo alla natura: che sia in un bosco, nel giardino dei tuoi genitori dietro casa o in riva ad un lago, poco importa.

Tu vuoi sposarti in mezzo alla natura! Sicuramente sei una persona che ha una grande visione, quasi spettacolare, del matrimonio.

Fuochi d’artificio, meravigliosi paesaggi naturali e chi più ne ha più ne metta: per te il matrimonio è un grande show, che metti in piedi per gli altri!

Ehi, non prendertela con noi se il test della location del matrimonio ci dice questo: per te il matrimonio è un giorno importante per poter far vedere a tutti quello che tu vuoi di te, proiettare la tua immagine dove vuoi.

Un matrimonio in un luogo naturale sarà veramente bellissimo anche se forse dovrai far fare ai tuoi invitati il test dell’intraprendenza prima. Meglio sapere chi sarà disposto a combattere con insetti e zanzare!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.