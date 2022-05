Instancabili ed energetici: questi segni sono sempre pronti a fare festa!

Forse penserai che essere uno dei segni zodiacali più instancabili dell’oroscopo sia un vantaggio, vero? Chiediamolo a chi ti sta vicino!

Non osate proporgli un weekend di relax oppure una mattinata di ozio sulla spiaggia a prendere il sole.

I segni che fanno parte di questa classifica potrebbero avere un colpo al solo sentire la parola “rilassatezza“!

Essere persone con un’alta energia, sempre pronti a fare tutto e di più e, letteralmente, instancabili è sicuramente un vantaggio. La classifica dell’oroscopo di oggi ci aiuta a capire chi sono questi segni, in modo da capire anche quando le persone che li conoscono hanno bisogno di una pausa!

I segni zodiacali più instancabili di tutto l’oroscopo: scopri se sei in classifica oggi!

Quante volte ti è capitato di prenderti cinque minuti per leggere un libro, guardare i video sul tuo telefono oppure per farti una maschera facciale mentre aspetti che ti si asciughi lo smalto sulle unghie?

Come dici? Non sai neanche dire quanti anni sono che non passi una giornata di ozio sul tuo letto o in riva al mare, pronto a fare… assolutamente niente?

Allora sei nel posto giusto: oggi scopriamo quali sono tutti quei segni zodiacali più instancabili a cui proprio non si può chiedere mai di stare tranquilli anche solo per un attimo!

Leone: quinto posto

Mettiamo il Leone nella classifica dei segni zodiacali instancabili per un motivo ed uno soltanto.

Nonostante possano essere piuttosto pigri (proprio come si addice ai leoni nella savana) i nati sotto il segno del Leone sono anche… beh, instancabili!

Quando un Leone vuole qualcosa, possiamo assicurarvi che farà di tutto per averlo. Ancora di più: quando un Leone sta facendo qualcosa che gli piace potrebbe non smettere mai. Sono altamente energetici… ovviamente quando va a loro!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario è un altro di quei segni veramente instancabile quando vuole. Per questo lo mettiamo solo al quarto posto della nostra classifica di oggi! I nati sotto il segno del Sagittario possono sfinire amici e conoscenti ma solo in particolari condizioni.

Innanzitutto dovete piacere al Sagittario e questo, forse lo sapete già, non è così semplice.

Secondo poi, il Sagittario è una persona che ha tantissimi interessi che, però, sono anche decisamente volubili ed interscambiabili. Lo conoscete perché siete entrambi appassionati di surf e lui il giorno dopo vi abbandona per una vita in montagna!

Bilancia: terzo posto

Non c’è niente da fare: è quasi impossibile raggiungere o eguagliare l’energia delle Bilancia quando si mettono di punta in qualcosa!

La Bilancia è un segno particolarmente entusiasta di quasi tutto nella vita: una Bilancia è una persona che non si tira indietro di fronte a niente, anzi! Tirerà anche voi in mezzo se può!

Energetici ed instancabili, i nati sotto il segno della Bilancia sono tra le persone più indaffarate ed entusiaste che potrete conoscere mai.

A volte si “forzano” per essere sempre sulla cresta dell’onda ma non per questo vuol dire che sono meno

Aquario: secondo posto

Ebbene sì, cari Aquario, sapevate benissimo che sareste finiti in questa classifica dell’oroscopo. Siete un mix letale di pigrizia e rilassatezza: ma come fate?

Gli Aquario, infatti, sono persone che non possono veramente fare a meno di avere grandi exploit di energia: escono, aiutano chiunque incontrano, hanno da fare ogni secondo.

Dopo questi momenti, com’è normale che sia, agli Aquario capita un attimo di down dove diventano estremamente pigri ed irritabili. Diciamoci la verità, però: non dura più di tanto!

Un Aquario è una persona che non ha paura di affrontare la vita, con tutte le sue sfide e complicazioni: anzi, trova stimolante avere ogni giorno un problema diverso da affrontare!

Questo vuol dire che chi vuole stare con un Aquario deve abituarsi al fatto che dalle sei del mattino l’Aquario è in piedi, pronto a fare qualsiasi cosa… ci sia da fare!

Consolatevi, sarebbe potuta andar peggio: gli Aquario avrebbero potuto trovarsi anche nella classifica dei segni zodiacali più imprevedibili!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più instancabili dell’oroscopo

Cari Capricorno, ve lo vogliamo dire con amore e non con rabbia: volete prendervi un attimo di pausa nella vita?!

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, non si riposano veramente mai: e quando diciamo “mai” non stiamo esagerando, ve lo promettiamo!

Lavoro, impegni mondani, gite fuori porta: i Capricorno non sono veramente in grado di stare con le mani in mano.

Vi basti pensare che anche la mattina presto devono alzarsi immediatamente e fare qualcosa, che sia la colazione fuori o anche semplicemente qualche esercizio!

Cari Capricorno, da parte della delegazione dei segni zodiacali più pigri vi chiediamo la cortesia di rallentare un attimo. Fatelo per il bene di tutti!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.