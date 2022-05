Ecco come ricreare facilmente il look di Chiara Ferragni al Met Gala

Tutti ne parlano e ne hanno scritto ma oggi, riguardo all’outfit di Chiara Ferragni al Met Gala 2022, ci occuperemo del binomio oro giallo e nero, per un ritorno agli anni Ottanta che piace sempre di più.

L’oro piace sempre ma nella sua versione originale è tornato prepotentemente sono negli ultimi anni e si è imposto al vertice delle preferenze di quasi tutte. L’influencer Chiara Ferragni è ovviamente attenta anche ai dettagli, anzi ai gioielli più che prestigiosi di Bvlgari.

Per fare come lei senza spendere una fortuna ci sono interessanti alternative che richiamano sia il serpente che la maglia di orologio e bracciali. Scopriamo quali.

Prendiamo esempio da Chiara Ferragni per uno stile anni Ottanta deciso

L’idea dello snake glam chic di Just Cavalli si suddivide nell’orologio in acciaio inossidabile con quadrante oro decorato da brillantini e logo inciso, ha vetro minerale lucido e consente un doppio giro sul polso. Costa 179 euro. La seconda variante (272 euro) è simile ma ha il quadrante verde bottiglia sfumato.

Per gli orecchini basterà fare un salto su Asos Design e selezionare quelli a cerchio da 40 mm spessi e tubolari dello stesso brand. Costano solo 6,99 euro e sono richiestissimi quindi, se interessate, meglio affrettarsi.

Per la collana (a ciondolo e non collier) su Etsy è in vendita un pezzo minimalista di BubuRuby con occhio di tigre , parte in argento e catenina dorata a 31,50 euro. La romantica forma a goccia e le parti semplici sottili la rendono portabile tutti i giorni.

I guanti sono poco indicati a maggio, in Italia, ma per essere pronte ad eventuali cene di gala, compleanni o semplicemente per l’autunno, la scelta probabilmente cadrà su Dolce & Gabbana che su Mytheresa (a 450 euro) propone guanti lunghi in pelle nera con logo dorato che fanno al caso nostro.

Per i sandali la soluzione non solo è altrettanto semplice ma anche comoda nonostante l’apparenza. Sono di Stuart Weitzman i sandali Nudistcurve in pelle nera e listini stretti con ganci dorati, un continuativo che non stanca mai. Il prezzo è di 450 euro su Luisaviaroma.

Punta tutto sul verde invece Carolina Marconi. Per lei varrebbe la pena provare un abito color ocra ed abbinare dettagli neri vista la carnagione e la chioma scura. Ci sono look adatti per ognuna di noi, bisogna capire come valorizzarsi spendendo cifre contenute, con la convinzione di essere tutte bellissime.

Silvia Zanchi