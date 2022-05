Nunzio dopo Amici 21 lascia il segno: il traguardo è senza precedenti

Nunzio dopo la sua eliminazione ad Amici di Maria De Filippi ha lasciato il segno nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani. Il suo traguardo è senza precedenti.

Nunzio Stancampiano è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Amici 21. Purtroppo però sabato scorso il ballerino di latino americano, guidato da Raimondo Todaro, ha dovuto abbandonare la scuola più famosa d’Italia e mettere un freno al suo percorso ma soltanto all’interno del noto programma tv e non alla danza, dove siamo sicuri continuerà a farsi strada.

La sua mancanza si sente e non solo tra i suoi compagni di viaggio, che sentono la mancanza del suo saviour affaire, ma anche tra il pubblico del piccolo schermo degli italiani. Così abbiamo scelto di chiedere loro se la scelta presa dalla giuria (formata da Stefano De Martino, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors) di eliminarlo fosse stata giusta oppure no.

Nunzio meritava di proseguire ad Amici di Maria De Filippi o doveva proseguire con il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia? La risposta è stata data dai nostri lettori attraverso un sondaggio lanciato sui nostri canali social.

Sondaggio Amici 21: Nunzio abbandona il programma ma vince tra i telespettatori

I risultati di questo sondaggio su Amici 21, dove le decisioni della giuria hanno sempre lasciato perplessi, non si sono di certo fatti attendere ma prima di rivelarvi che cosa hanno votato i nostri lettori sentiamo il dovere di dover fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti del web e di capire le loro preferenze in merito ai personaggi e programmi trattati senza però andare ad influenzare il loro parere. I risultati sono stati stabiliti attraverso una media dei voti ricevuti, sia in negativo che a favore del giovane artista in questione, e in fondo a questo pezzo trovate le percentuali che hanno stabilito il tutto. Fatte queste precisazioni, possiamo proseguire con il focus principale dell’articolo e svelare il risultato del sondaggio.

I nostri lettori hanno votato a favore di Nunzio Stancampiano, sostenendo che avrebbe dovuto continuare il suo percorso all’interno di Amici 21. Purtroppo però arrivati a questo punto della gara, tutti i correnti rimasti hanno senza dubbio dalla loro un grosso talento, ma è pur sempre un programma televisivo e non tutti quanti possono arrivare alla vittoria e per questo motivo uno di loro, di settimana in settimana, devo lasciare il suo posto.

Il percorso di Nunzio ad Amici può ritenersi senza alcun dubbio soddisfacente considerato che è entrato quasi alla fine della fase pomeridiana per arrivare fino a quasi alla semi finale e di questo non può che esserne orgoglioso.