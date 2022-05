Laura Pausini rifatta? La verità è un’altra, foto!

Laura Pausini appare sempre splendida e affascinante in ogni sua apparizione in scena, ma ha fatto dei ritocchini? Abbiamo scovato la verità in una foto.

Sorridente, spumeggiante, intensa, non basterebbero gli aggettivi per definirla perché oggi Laura Pausini è una vera icona mondiale. La cantautrice originaria di Faenza ha dimostrato di sapersi imporre nel panorama musicale internazionale, facendo della sua voce e del suo talento la sua vera forza. E pensare che era il 1993 quando esordiva al Festival di Sanremo.

Una ragazza ancora timida e un po’ impacciata nella sezione Novità conquistò il cuore del pubblico con il brando “La solitudine“, tirando fuori una grinta inaspettata. Lei è diventata un fenomeno anche per la sua semplicità, perché in fondo Laura è rimasta la stessa ragazza di sempre nonostante gli incredibili traguardi raggiunti. Potrebbe essere ad oggi una diva intoccabile, ma invece lei accetta sempre con un sorriso ospitate televisive ed eventi che la vedono protagonista.

Nell’aspetto la Pausini negli anni è sicuramente cambiata molto. Oggi sul palco anche la sua immagine è molto curata e più simile a quella di una vera pop-star. Per lei gli stylist studiano make-up da far girare la testa e outfit mozzafiato che tirano fuori tutto il suo fascino da “femme fatale” e il suo viso è sempre più perfetto. Molti infatti, negli anni hanno pensato che la cantante abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per modificare qualche piccolo difettuccio, ma tramite una foto siamo giunti ad una conclusione che scioglierà i dubbi.

Struccata e senza filtri, Laura Pausini è la stessa di sempre

Come dicevamo, oggi l’aspetto di Laura Pausini è molto studiato e durante le sue performance appare sempre iconica e piena di fascino. L’artista però è di quelle donne che non hanno assolutamente paura di mostrarsi per quello che sono. Molto spesso, infatti, sulle sue pagine social la Pausini pubblica scatti in cui si mostra completamente senza trucco e parrucco, come quest’altra grande star mondiale che si è mostrata al naturale.

Proprio una di queste foto che abbiamo rintracciato sul suo profilo Instagram ci permette di analizzare al meglio il suo viso acqua e sapone. Osservando bene, sembra proprio che i lineamenti di Laura Pausini siano esattamente gli stessi di un tempo. Senza particolare timore, Laura non ha mai fatto un cruccio di un nasino importante, un po’ di occhiaie o del suo celebre toothgap tra i denti.

Quello che deduciamo è dunque che, nel corso degli anni, il miglioramento evidente d’immagine della Pausini sia dovuto in realtà ad un preciso lavoro di make-up. Come sappiamo, un buon trucco può davvero cambiare i lineamenti del viso per mezzo del contouring o di tecniche specifiche e professionali.

Laura sembra dunque aver conservato la stessa naturalezza e gli stessi normali diffettucci che ogni donna può avere, affidandosi a sapienti make-up artists e parrucchieri giusto per il tempo dei riflettori. Un bell’esempio di semplicità che tutti riconoscono e amano e che avvicinano sempre più i fan ad una star che non ha mai smesso di avere i piedi per terra.